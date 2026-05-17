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La participación alcanza el 15,07% en Andalucía a las 11.30 horas, 0,4 puntos menos que en 2022

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La participación en las elecciones autonómicas de Andalucía alcanza este domingo 17 de mayo el 15,07% hasta las 11.30 horas, lo que supone casi cuatro décimas menos que en los comicios celebrados en junio de 2022, cuando lo hicieron a esta hora un 15,44%, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía con datos del 95% de las mesas.

La provincia de Almería, con el 16,62%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 11.30 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 13,17%.

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