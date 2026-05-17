La participación en Andalucía es del 15,11 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022

Sevilla, 17 may (EFE).- La participación en las elecciones andaluzas alcanzaba el 15,11 % a las 11,30 horas, casi la misma que se registraba a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 15,44 %, con los datos comunicados por prácticamente todas las mesas electores.

Según los datos ofrecidos en la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, había votado a esa hora 983.772 personas.

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La provincia con más participación es Almería, con el 16,67 %, 0,16 puntos más que en las elecciones de 2022 y la que menos Huelva con el 13,24 %, aunque ha subido un punto con respecto a las anteriores autonómicas.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado en una primera comparecencia de la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias, salvo en un colegio de Sevilla Este, si bien se desconoce de momento, hasta que la Junta Electoral se pronuncie, si supondrá un retraso en el desarrollo de la votación. EFE

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