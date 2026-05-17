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Moreno afronta las elecciones con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Ahora todo está abierto"

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El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que acude a votar con "muy buenas sensaciones", aunque en este momento "todo está abierto", y ha deseado que haya "mucha participación" en los comicios autonómicos de este domingo.

En declaraciones a los medios de comunicación tras acudir a votar al colegio Sagrado Corazón de Málaga, Moreno ha apelado a los ciudadanos para ejerzan su derecho al voto y decidan qué quieren para Andalucía en los próximos cuatro años.

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"He recibido mucho cariño a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza y especialmente en los últimos días, sin incidentes destacables, y he visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y por tanto con opciones, aunque también soy consciente de que es muy difícil", ha señalado Juanma Moreno, para quien ahora mismo "cualquier escenario está abierto", teniendo en cuenta que se van a jugar "muchos restos" en las provincias.

Ha deseado que haya mucha participación, y que los ciudadanos opten y decidan "libremente por lo que consideren más oportuno, más interesante y más importante para su vida, para su estabilidad, para su convivencia y para su futuro".

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Moreno ha agregado que el hecho de que Andalucía sea la tercera economía de España y la comunidad más poblada, sus elecciones generan expectación para los medios de comunicación de todos los ámbitos porque lo que pase en esta tierra "también evidentemente condiciona otras cosas".

Ha animado a los jóvenes nuevos votantes en estas elecciones que ejerzan el voto con ilusión, esperanza y "de una manera bonita para que lo puedan recordar a lo largo de toda su vida". Además, ha pedido a los ciudadanos que hoy acuden a comuniones que vayan antes a votar porque luego da "mucha pereza". Ha confiado en que la jornada electoral se desarrolle sin incidencias "graves".

Moreno ha acudido a votar junto a su mujer, Manuela Villena, y sus tres hijos, y acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; de la consejera y candidata por la provincia, Carolina España; del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y de la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro.

Tras ejercer su derecho al voto, Moreno ha ido a desayunar en una cafetería de Málaga con su mujer e hijos, así como con amigos y compañeros del partido. Por la tarde se desplazará a Sevilla para hacer el seguimiento electoral en la sede regional del PP-A, en la calle San Fernando, a partir de las 20,00 horas.

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