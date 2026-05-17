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Moreno ve ilusión en torno a su proyecto y anima a no dejar el voto "para lo último"

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Málaga, 17 may (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado al acudir a votar en estas elecciones autonómicas que ha comprobado "ilusión" en torno a su proyecto y ha pedido a los andaluces que "no lo dejen para lo último", para que no les dé "pereza ir a votar".

Tras ejercer su derecho al voto en Málaga, en el colegio Sagrado Corazón, ha manifestado a los periodistas que llega "con buenas sensaciones" y con opciones, aunque también es consciente de la dificultad, al tratarse de ocho provincias y donde "muchos restos se van a jugar".

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Se ha referido a la expectación de estos comicios en medios nacionales: "Andalucía es la tercera economía de España, la comunidad más poblada, un territorio con enorme singularidad y un enorme peso". Por ello, considera que lo que pase en la comunidad andaluza también condiciona otras cosas.

Tras destacar el poder del voto, ha apelado a los ciudadanos a que ejerzan ese derecho y, ante la coincidencia con las celebraciones de primeras comuniones, les ha pedido que "no lo dejen para lo último", ya que luego puede "dar pereza ir a votar".

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Se ha referido a alguna incidencia en la jornada electoral en Sevilla, pero ha considerado que es "un día maravilloso" para que "todo salga bien, con mucha participación".

A los nuevos electores les ha aconsejado que asuman el derecho "con ilusión, responsabilidad y esperanza".

A continuación, se ha marchado a desayunar con compañeros de partido y familiares, tras lo que se desplazará por la tarde a Sevilla, donde efectuará el seguimiento de resultados en la sede del PP andaluz.

Al acudir a votar al colegio electoral ha saludado a una señora de 94 años, con la que ya coincidió en el mismo lugar y por igual motivo en otros comicios. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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