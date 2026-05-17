José Ignacio García (Adelante Andalucía) llama en Jerez a votar "por la clase trabajadora"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 17 may (EFE).- José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación tras ejercer su derecho al voto en Jerez de la Frontera y ha pedido el apoyo "por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente".

Tras votar en la Sala Paul un edificio municipal del Ayuntamiento de Jerez, el dirigente de Adelante ha valorado, en declaraciones a los medios, que la jornada electoral está transcurriendo "con total normalidad", algo que ha considerado "una forma de tranquilidad democrática", y ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas en una jornada que ha definido como "el día de la participación".

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"Hay que votar por dos razones", ha explicado José Ignacio García, quien ha recordado que "durante muchas décadas hubo muchas mujeres y hombres que han dado su vida para que hoy podamos participar y tengamos derecho al voto".

El candidato de Adelante Andalucía también ha defendido que la jornada electoral representa "el único día cada cuatro años que todos somos iguales", ya que el resto del año "están los bancos, los poderes mediáticos, los grandes empresarios o los grandes rentistas, pero hoy todos los andaluces y andaluzas somos iguales".

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"Hoy todos tenemos el mismo poder y hay que aprovecharlo. Por una vez hay que aprovecharlo por los que lo consiguieron hace años y porque tenemos la oportunidad de ser todos y todas iguales", ha insistido el dirigente andalucista.EFE

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