El PSOE lanza un manifiesto contra la LGTBIfobia: "frente al odio, justicia"

Madrid, 17 may (EFE).- El PSOE ha hecho público este domingo, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, un manifiesto en el que defiende "una democracia que no solo reconozca derechos, sino que los proteja y que combata la LGTBIfobia con justicia".

En la declaración y bajo el lema "frente al odio, justicia", los socialistas afirman que seguirán trabajando para aprobar la penalización de las terapias de conversión, reforzar la prevención de los delitos de odio, mejorar la atención a las víctimas e impulsar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del ámbito judicial.

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Además, aseguran que los socialistas trabajan en garantizar la educación en diversidad, combatir la LGTBIfobia en el ámbito laboral y en asegurar que "ninguna comunidad autónoma pueda convertir los derechos LGTBI en moneda de cambio con la extrema derecha".

Sobre la tramitación de la proposición de ley orgánica en el Congreso presentada por los socialistas para reformar el Código Penal y penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar, negar o modificar la orientación sexual, el PSOE subraya que con esta reforma "España dará un paso más en la protección efectiva de las personas LGTBI".

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Dice el PSOE en la declaración, que en los últimos años los gobiernos del PP, en solitario o de la mano de Vox, han abierto "una ofensiva" contra los derechos LBTBI en distintas comunidades.

Ponen de ejemplo los socialistas la Comunidad de Madrid "donde el Gobierno de España interpuso recursos de inconstitucionalidad contra los retrocesos aprobados por la mayoría absoluta de Ayuso".

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Y la Comunidad de Valencia, "donde el Ejecutivo central ha recurrido las modificaciones impulsadas por el PP y Vox a la ley trans valenciana".

"Hay que decirlo con claridad: cuando el PP pacta con Vox, los derechos LBTBI quedan en riesgo, y cuando el PP gobierna en solitario, como en la Comunidad de Madrid, aplica la agenda de la extrema derecha", añade el manifiesto.

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"Este 17 de mayo no puede ser solo una conmemoración. Tiene que ser una llamada a la acción porque el odio no es una opinión. El odio señala, persigue y agrede, y frente al odio, justicia".

A nivel internacional, dicen los socialistas, millones de personas siguen viviendo perseguidas "por ser quienes son" y recuerda que 64 estados miembros de Naciones Unidas criminalizan todavía las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, y en siete de ellos la pena de muerte está prevista legalmente.

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En Europa, la reacción también existe y en los últimas años, dice la declaración, Hungría, bajo el Gobierno de Viktor Orbán, "se convirtió en el principal ejemplo de retroceso democrático".

Frente a esta ola reaccionaria, "España debe seguir siendo un país de referencia", dicen el PSOE en la declaración.

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De hecho, España se mantiene entre los países europeos con mayor desarrollo legal y político en materia de derechos LGTBI.

Según el informe 'Estado del odio 2026' de FELGTBI+, un 54 % de las personas LGTBI+ en España han vivido durante el último año un hecho de odio presencial o en línea; un 36 % ha sufrido acoso; un 29 % discriminación y un 22 % agresiones.EFE

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