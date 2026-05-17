El bisonte conquista el Alto Tajo restaurando su entorno e impulsando el turismo

Beatriz Retuerta

El Recuenco (Guadalajara), 17 may (EFE).- Nueve ejemplares de bisonte europeo pastan desde hace cuatro meses en el municipio de El Recuenco, en el Alto Tajo de Guadalajara, tras reintroducir esta especie por primera vez en monte público en España, donde ya son un atractivo para este municipio, que está viendo sus efectos, desde el impulso del turismo al mantenimiento del monte.

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Cinco hembras y cuatro machos, que proceden de una finca privada en El Espinar (Segovia), recorren el monte de esta localidad desde finales de enero en un proyecto impulsado por su alcalde, Enrique Collada, quien conocía las iniciativas de renaturalización de la fundación Rewilding Spain.

“Desde El Recuenco hemos puesto en marcha diversas iniciativas de gestión forestal, como el aprovechamiento de madera, y nos gustó el planteamiento con este animal, que es muy singular por su capacidad para comer una gran cantidad de biomasa”, ha explicado a EFE Collada, quien destaca las más de 20.000 hectáreas de las que disponen estos bisontes para realizar un pastoreo natural.

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Su llegada al municipio ha levantado gran expectación en la zona, atrayendo a turistas enamorados de la naturaleza y los animales, sobre todo porque estos bisontes son los primeros que se encuentran en monte público en España y pueden verse si se visita el pueblo, manteniendo la debida distancia de seguridad pero sin ningún riesgo para quienes topen con ellos recogiendo setas o dando un paseo, ha señalado el alcalde.

“Son compatibles con la caza, la recogida de setas o el ganado en la zona. Ellos se suman a nuestro ecosistema, si bien están perimetrados con una valla de seguridad porque están monitorizados”, ha manifestado el primer edil, quien ha apuntado que hace décadas los vecinos mantenían el monte, algo que ahora se ha perdido, y su estado es clave para la prevención de incendios en verano.

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A la cuadrilla de personas contratadas para la monitorización y atención de los animales en el proyecto, alguno de los cuales son del pueblo, se suman otros impactos positivos: “Una de las razones que convencieron al promotor del proyecto de hotel paisajístico y resort ecológico para venir aquí fue el hecho de un proyecto con bisonte europeo, por la singularidad que tiene y por lo que significa”, ha afirmado.

El bisonte europeo es el mamífero terrestre más grande de Europa. "Se extingue a principios del siglo XX por la caza y sobrevive solo en dos cotos de caza reales, en Polonia y Rusia, aunque también acaban desapareciendo. Y gracias a los animales de los zoológicos se recupera”, ha explicado a EFE Diego Rodríguez, responsable de la reintroducción y monitoreo de estos animales y miembro de Rewilding Spain, quien ha precisado que de apenas 12 ejemplares hoy son ya cerca de 8.800.

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En El Recuenco esperan que se reproduzcan al igual que han hecho los caballos de Przewalski en esta zona del Alto Tajo, reintroducidos también por esta Fundación de Renaturalización.

Rodríguez ha destacado la singularidad de esta especie que, a diferencia de los caballos y vacunos, son capaces de recorrer muchos kilómetros y comer mucha cantidad.

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“Están todo el día comiendo y si bien un vacuno te va a ramonear la encina rompiendo las ramitas y echándolas abajo, un bisonte te puede descortezar la encina entera”, ha señalado Rodríguez, quien detalla que en El Recuenco tienen una gran variedad de alimento, más que en El Espinar, y "han ganado bastante peso desde que llegaron”.

Estos animales forman parte de un pionero proyecto de investigación internacional puesto en marcha por Rewilding Spain con la colaboración de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Manchester (Reino Unido) y ECONOVO, un centro de investigación especializado en dinámicas ecológicas dependiente de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

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A partir del análisis de hormonas, inmunoglobulinas y muestras fecales, el estudio permitirá conocer el estado de los bisontes, su adaptabilidad, niveles de estrés y nutrición teniendo en cuenta su alimentación completamente natural en este entorno.

Jurgi Cristobal, veterinario primatólogo y profesor de la Universidad del País Vasco, trabajaba en colaboración con la profesora Susan Schultz, de la Universidad de Manchester, en un proyecto similar, pero con caballos en Gales cuando tuvo conocimiento de los proyectos de Rewilding Spain y contactó para trabajar primero con los tauros y caballos de Przewalski y ahora con el bisonte europeo.

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Del trabajo iniciado está previsto que se desarrollen dos tesis, una sobre la adaptación y estado de los bisontes y otra sobre cómo afectan al territorio. EFE

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