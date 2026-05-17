Carbonero marca dos goles en Brasil y aprieta la disputa por ir al Mundial con Colombia

São Paulo, 16 may (EFE).- El extremo colombiano Johan Carbonero firmó este sábado doblete de goles y asistencias en la victoria por 4-1 de Internacional sobre Vasco da Gama en el Campeonato Brasileño y avivó la disputa por entrar en la convocatoria de su selección para el Mundial 2026.

Carbonero, de 26 años, abrió el marcador en el minuto 20 y cerró la goleada del conjunto de Porto Alegre en el 70. Entre medias, regaló los otros dos tantos colorados, transformados por el delantero brasileño Alerrandro y el lateral izquierdo argentino Alexandro Bernabei.

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El también atacante colombiano Andrés Gómez fue el autor del gol del honor para la formación de Río de Janeiro.

Carbonero estuvo cerca de 80 minutos sobre el césped del estadio Beira-Rio en este partido correspondiente a la decimosexta jornada del 'Brasileirão'.

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Fichado este año por el Inter tras una temporada prestado por el Racing Club, fue el gran protagonista del encuentro al participar en los cuatro goles de su equipo.

El 7 consta, además, en la prelista de 55 jugadores del seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en junio.

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Sin embargo, no tiene asegurada la plaza en la convocatoria final de 26 futbolistas debido a la alta competencia que hay en su posición, si bien su buen rendimiento en las últimas semanas con Internacional podría decantar la balanza a su favor.

Colombia, finalista de la última Copa América, disputada en Estados Unidos en 2024, empezará su andadura en la Copa del Mundo en el grupo K junto con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. EFE

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