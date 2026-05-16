Hombres G abre 'Los mejores años de nuestra vida' en Albacete ante 5.000 personas

Albacete, 16 may (EFE).- Más de cuatro décadas después de sus inicios, Hombres G ha comenzado una nueva gira en Albacete, la de 'Los mejores años de nuestra vida', donde ha reunido a tres generaciones en una Plaza de Toros en la que han cantado al unísono 5.000 personas.

Hijos, padres e incluso abuelos han tarareado aquellas canciones de los años ochenta que se han convertido en bandas sonoras. Albaceteños e incondicionales de los Hombres G de toda España se han reunido en el arranque de una gira para la que ya no encontraban entradas ni en Madrid.

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David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Jaime Molina han regresado a los escenarios con 'Los mejores años de nuestra vida', recopilatorio que ha dado el pistoletazo de salida a la gira y al documental del mismo título.

El escenario a oscuras, las luces de los móviles, David Summers en tres pantallas gigantes y los primeros acordes para ‘Los mejores años de nuestra vida’, tema que el público ha escuchado en silencio mientras remoraba dónde estaba cuando escuchaba 'Devuélveme a mi chica' o 'Marta tiene un marcapasos'.

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Después de 'Los mejores años de nuestra vida', ‘Lo noto’ ha ido subiendo el ánimo, pero la locura se ha desatado al dirigirse Summers al público: “Estamos felices de compartir esta noche con todos vosotros; lo vamos a pasar de puta madre”.

Con el tercer tema, ‘No te escaparás’, han empezado los saltos que han mantenido el ritmo hasta el último tema. ‘¿Por qué no ser amigos?’, 'Me siento bien' o 'Si no te tengo a ti' han marcado el inicio de cerca de dos horas de concierto.

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Jugando con el blanco y negro y el color de las tres pantallas del escenario, niños, adolescentes y quienes cuentan canas como el grupo han disfrutado con cada tema. En un juego entre el pasado y el presente, Hombres G ha interpretado los temas de siempre mientras se proyectaban imágenes de cuando el grupo era joven y desataba la misma locura que en la actualidad, pero con un público mayoritariamente joven.

Ha preguntado Summers por la fría noche de Albacete, pero el público del ruedo, donde no cabía ni un alfiler, ha negado su existencia después de bailar 'El ataque de las chicas cocodrilo'.

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'Con chico tienes que cuidarte' los Hombres G han demostrado que están en plena forma después de 44 años en los escenarios, incluso Marta, a pesar de su marcapasos, ha sonado como el primer día.

El final lo han marcado 'Venecia' y la que David Summers ha destacado como su canción favorita: 'Te quiero', un tema de 1986, pero ha sido 'Devuélveme a mi chica' el tema que ha dejado afónico al público. EFE

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(foto) (vídeo)

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