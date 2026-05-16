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Pere Romeu: "Esta final y la de la Liga de Campeones nos coge en un buen momento"

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- El entrenador del Barcelona femenino, Pere Romeu, se mostró "agradecido" por la afición azulgrana tanto de la isla como la desplazada desde Cataluña por el "brindar el mejor ambiente posible" en la final de la Copa de la Reina que acabó con triunfo de su equipo por 3-1 ante el Atlético de Madrid ante más de 26.000 personas, aseverando que tanto el título como la próxima final de la Liga de Campeones "coge al equipo en un buen momento".

"Nos hemos sentido arropadas. El estadio vibró y ha sido como jugar en casa", aseveró el técnico catalán tras conseguir el duodécimo entorchado para el conjunto culé en esta competición.

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Romeu explicó el cambio de posiciones y roles entre Salma Paralluelo y Claudia Pina en este encuentro, aseverando que "no es ninguna novedad para Salma, ya que cuando recibe por fuera es rápida y agresiva, mientras que Claudia ataca muy bien al interior. Todo depende del partido, del contexto y de las características individuales de las jugadoras", agregó.

Con respecto a la próxima final que afronta el equipo, en este caso la Liga de Campeones ante el Olympique Lyonnes, señaló que "esperamos contar con todas en el encuentro de Oslo", en referencia a ausencias en esta cita copera como Caroline Graham e Irene Paredes: "Esta final nos coge en un pico bueno de la temporada", insistió. EFE

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dhr/sab

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EFE

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