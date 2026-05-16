Claudia Pina: "Es un orgullo que el fútbol femenino siga creciendo año tras año"

Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- La futbolista del Barcelona Claudia Pina, elegida como la mejor jugadora de la final de la Copa de la Reina conquistada por su equipo ante el Atlético de Madrid (3-1), se mostró "orgullosa" de que el "fútbol femenino siga creciendo cada año" -en referencia tanto a la Liga F como en el torneo del KO-, tras batirse el récord de asistencia en el Estadio de Gran Canaria con 26.093 espectadores.

"Es un orgullo que cada año que pase podamos contar con más gente que nos ve, tanto de culés que se han desplazado así como de la gente de aquí que han hecho que el estadio estuviera casi lleno", explicó la extremo azulgrana, que firmó uno de los goles del triunfo.

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"Estaba fluyendo bien el juego. Lo importante es que la gente disfrute de nuestro juego tal y como nosotras lo hacemos en el campo. La segunda parte no fue buena a diferencia de la primera y hemos perdido un poco el control del partido", añadió.

Para la jugadora catalana, "tenemos que trabajar en esos detalles esta semana para evitarlo" de cara a la Liga de Campeones, ya que "no siempre es posible jugar bonito desde atrás; a veces hay que ser también prácticos". EFE

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