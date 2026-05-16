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Paralluelo: "Hemos logrado los tres títulos nacionales y ahora queda la Liga de Campeones"

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- La atacante del Barcelona, Salma Paralluelo, resaltó la idea de que su equipo, tras la consecución de la Copa de la Reina en Gran Canaria ante el Atlético de Madrid (3-1) ha conseguido "los tres posibles títulos en España y la semana que viene nos queda otra gran final. Hay que disfrutarlo pero al mismo tiempo pasar página para centrarnos en la Champions".

"Estoy muy contenta por los objetivos cumplidos. He tenido la suerte de poder ayudar al equipo con el gol. Aunque la gente lo pueda normalizar, es muy complicado repetir finales y que consigamos ganarlas, pero eso habla bien de nuestro trabajo y mentalidad, porque no nos conformamos con nada", añadió.

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Con respecto al cambio de posición, en este caso como extremo derecha, la futbolista azulgrana aseguró sentirse "cómoda en las tres posiciones de ataque. Trato de darlo todo para el equipo sea en el rol que toque y ha sido una gozada jugar en un ambiente como este", concluyó en referencia a los más de 26.000 personas reunidas en el Estadio de Gran Canaria para la final copera. EFE

dhr/sab

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