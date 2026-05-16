Fallece un motorista tras colisionar contra un coche en Gran Canaria

Madrid, 17 may (EFE).- Un motorista falleció en la tarde de este sábado después de sufrir una colisión contra un automóvil en la calle Las Marciegas del municipio de La Aldea, en Gran Canaria, informó el 112 de Canarias.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria que acudió al lugar del incidente sólo pudo certificar el fallecimiento del motorista al presentar lesiones incompatibles con la vida, detalló el 112 en su página web.

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La Policía Local colaboró en el dispositivo, en el que también participaron los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, y la Guardia Civil instruyó las diligencias. EFE