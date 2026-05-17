Bianca Bagnarelli confirma la fuerza de lo breve en sus cuentos de 'Animales domésticos'

Sergio Andreu

Barcelona, 17 may (EFE).- A Bianca Bagnarelli le encantan los cuentos de Alice Munro o Raymond Carver, genios del relato corto, un formato que la historietista italiana maneja con deslumbrante soltura gráfica en 'Animales domésticos', trece historias breves e independientes, en las que fabula sobre la soledad y lo cotidiano.

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Bagnarelli ha pasado por Comic Barcelona para presentar esta recopilación de historias gráficas, aparecidas por separado en diversas publicaciones y revistas entre 2013 y 2024, en un formato que ella misma califica de "difícil", ya que los editores suelen ser reacios a publicar relatos "porque no se consideran económicamente rentables", explica en una entrevista con EFE.

Pero a pesar de estas reticencias, y de que sean trece -"yo no soy supersticiosa, pero mi madre sí y me pidió que añadiera otro", ríe- el formato atípico de 'Animales domésticos' (Salamandra Graphics) no ha sido un impedimento para que estos cuentos, introspectivos y llenos de silencios, fueran muy bien acogidos desde su publicación en Italia y ahora en Francia y España: "Así que estoy contenta", reconoce la autora.

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Este libro de Bagnarelli, que ha colaborado con The New York Times, Vanity Fair o National Geographic, entre otras cabeceras, ganó el Lucca Comics en 2024 y fue premiado en la COMICON de Nápoles de 2025.

'Animales domésticos', explica su creadora, es un "buen título, que sonaba bien", que sirve para reflejar la idea "de algo múltiple, de cosas diferentes, porque aquí no hay una historia común, no hay una trama, ni siquiera el estilo es el mismo, porque lo he ido cambiando a lo largo de los años", añade.

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Es verdad que en este abanico de historias realizadas con técnicas gráficas diferentes, de argumentos y tamaños variados y variables, se cruzan algunos perros y gatos y está presente una idea de cierta domesticidad, de cotidianidad, que los conecta.

"Las historias están escondidas en cosas que veo, cosas que han pasado, que he escuchado; pero también vienen de la necesidad de reflexionar sobre la soledad y la desconexión hacia los otros. Obviamente, sobre estas ideas de base es muy difícil hacer historias alegres, pero no es algo deliberado", desvela la dibujante nacida en Milán en 1988, aunque residente en Bolonia.

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Un desengaño amoroso de medianoche, la broma cruel a una joven discapacitada, una venganza fallida por celos, la muerte accidental de un gato, la marcha de un hijo de casa o un viaje por carretera de una mujer en duelo, del que no se da ninguna pista, son algunos de las chispazos argumentales que encienden los relatos de Bagnarelli.

Al principio, pensó en ordenarlos cronológicamente por fecha de publicación, pero lo desestimó porque vio que no aportaba nada al lector.

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"Entonces, busqué asonancias entre ellas. Así, cuando una historia terminaba, empezaba otra de modo que hubiera algún lazo, aunque fuera ligerísimo, como si estuviera componiendo un álbum musical", comenta la dibujante.

Uno de los aspectos que destaca del conjunto de relatos es que, a excepción de algún nombre en italiano, la acción se sitúa en un "no-lugar", ambientaciones (el interior de una casa, un club nocturno, unas aulas convencionales...) que no dan pistas de un país concreto, con personajes con rostros poco caracterizados, lo que permite que un mayor número de lectores se puedan identificar con cada historia.

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Dice Bagnarelli que cuando más disfruta su trabajo es a la hora de escribir y de enfrentarse con el guión gráfico.

"Mis storyboards son muy precisos, ya se entiende todo, ya están todas las expresiones de los personajes, están todos los textos; y cuando llego a ese punto, soy realmente feliz, el resto es decoración, divertido, pero de otra manera. La parte de escritura y el storyboard es lo realmente emocionante", confiesa.

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La autora descarta, de momento, pasarse a un soporte narrativo más extenso, se siente a gusto con los relatos: "Lo que me gusta de las historias cortas es que son mecanismos cerrados, como si uno construyera una máquina perfecta, y el eje es la historia, no los personajes, estoy contenta de que tengan ese tamaño".

Por eso, cita entre las referencias literarias que le inspiran a algunos de los grandes de las pocas palabras: Raymond Carver, Richard Yates, Alice Munro, Flannery O'Connor o, entre sus compatriotas, a Goffredo Parise.

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"Mi libro favorito es 'Silabario' de Parise, una recopilación de relatos en la que cada uno es como una pequeña enciclopedia; para cada letra hay un relato, amor, amistad, familia... y las historias son todas hermosas, están vivas", desvela con cierto tono de "envidiosa" admiración. EFE

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