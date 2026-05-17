Abren los colegios electorales para las decimoterceras elecciones andaluzas

Sevilla, 17 may (EFE).- Los colegios electorales para las decimoterceras elecciones andaluzas han abierto a las 09.00 horas de este domingo, en una jornada de tiempo primaveral y de temperaturas suaves en toda la comunidad autónoma.

Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto.

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Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

Además de los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.

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A estas elecciones al Parlamento Andaluz se presentan 27 formaciones, de las que trece, entre partidos y coaliciones, han registrado listas en las ocho provincias, cinco de las cuales son las que tienen actualmente representación parlamentaria.

Un total de 14.583 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) trabajarán para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones y se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.EFE

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