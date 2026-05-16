Unas 30.000 personas han participado en la celebración de los 150 años de Estrella Damm

Barcelona, 16 may (EFE).- Unas 30.000 personas han participado este sábado en la fiesta del 150 aniversario de Estrella Damm, que se ha celebrado en el Parc del Fòrum, con ocho horas de música ininterrumpidas con grupos como Ginestà, Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres y 31 FAM.

Los organizadores han indicado al finalizar la fiesta, que ha acabado con un espectáculo de fuegos artificiales, que también han querido reivindicar la cultura popular catalana con la actuación de algunas collas castelleras como Ganàpies de la UAB, el primer grupo de castellers universitarios de Cataluña, fundado en 1994, y los Descargolats de EEBE, vinculados a la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este.

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Los hermanos barceloneses Júlia y Pau Serrasolsas, integrantes de Ginestà, han sido los primeros en actuar con un repertorio centrado en su nuevo disco, el quinto de su trayectoria, 'Gira tot igual, però diferent', y, posteriormente, ha subido al escenario Maria Jaume, quien ha estrenado en Barcelona las canciones de su nuevo trabajo 'Sant Domingo Forever'.

La tarde ha proseguido con Els Catarres, con el estreno en directo de su nueva canción 'Diumenges sense drama', en uno de los momentos más celebrados de la jornada.

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En el escenario Estrella Damm, Mushka ha firmado una de las actuaciones "más explosivas" de la velada con canciones como 'LOTUS', 'Sembla mentida', 'SexeSexy' o 'Samba'.

The Tyets ha ofrecido varios de sus "himnos" como 'Olívia', 'Sushi Poke', 'Bailoteo' o un remix de 'Coti x Coti', en un concierto, como es habitual en ellos, festivo y transversal.

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La música ha continuado con la banda Love of Lesbian, liderada por Santi Balmes, en uno de los momentos "más emotivos" de la noche después de que el pasado mes de febrero anunciaran un parón indefinido después de más de un cuarto de siglo en los escenarios.

El quinteto ha repasado algunas de sus canciones más conocidas como 'Allí donde solíamos gritar', 'La hermandad' o 'Cuando no me ves', pero el tema más coreado ha sido 'Club de fans de John Boy'.

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Love of Lesbian ha dado paso al colectivo sabadellense 31 FAM y han cerrado la noche Oques Grasses, quienes han estrenado en el Parc del Fòrum su gira de despedida antes de los cuatro conciertos finales en el Estadi Olímpic. EFE