Espana agencias

Unas 30.000 personas han participado en la celebración de los 150 años de Estrella Damm

Guardar
Google icon

Barcelona, 16 may (EFE).- Unas 30.000 personas han participado este sábado en la fiesta del 150 aniversario de Estrella Damm, que se ha celebrado en el Parc del Fòrum, con ocho horas de música ininterrumpidas con grupos como Ginestà, Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres y 31 FAM.

Los organizadores han indicado al finalizar la fiesta, que ha acabado con un espectáculo de fuegos artificiales, que también han querido reivindicar la cultura popular catalana con la actuación de algunas collas castelleras como Ganàpies de la UAB, el primer grupo de castellers universitarios de Cataluña, fundado en 1994, y los Descargolats de EEBE, vinculados a la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este.

PUBLICIDAD

Los hermanos barceloneses Júlia y Pau Serrasolsas, integrantes de Ginestà, han sido los primeros en actuar con un repertorio centrado en su nuevo disco, el quinto de su trayectoria, 'Gira tot igual, però diferent', y, posteriormente, ha subido al escenario Maria Jaume, quien ha estrenado en Barcelona las canciones de su nuevo trabajo 'Sant Domingo Forever'.

La tarde ha proseguido con Els Catarres, con el estreno en directo de su nueva canción 'Diumenges sense drama', en uno de los momentos más celebrados de la jornada.

PUBLICIDAD

En el escenario Estrella Damm, Mushka ha firmado una de las actuaciones "más explosivas" de la velada con canciones como 'LOTUS', 'Sembla mentida', 'SexeSexy' o 'Samba'.

The Tyets ha ofrecido varios de sus "himnos" como 'Olívia', 'Sushi Poke', 'Bailoteo' o un remix de 'Coti x Coti', en un concierto, como es habitual en ellos, festivo y transversal.

La música ha continuado con la banda Love of Lesbian, liderada por Santi Balmes, en uno de los momentos "más emotivos" de la noche después de que el pasado mes de febrero anunciaran un parón indefinido después de más de un cuarto de siglo en los escenarios.

El quinteto ha repasado algunas de sus canciones más conocidas como 'Allí donde solíamos gritar', 'La hermandad' o 'Cuando no me ves', pero el tema más coreado ha sido 'Club de fans de John Boy'.

Love of Lesbian ha dado paso al colectivo sabadellense 31 FAM y han cerrado la noche Oques Grasses, quienes han estrenado en el Parc del Fòrum su gira de despedida antes de los cuatro conciertos finales en el Estadi Olímpic. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Eldense asciende a Segunda División

Infobae

3-1. El Barcelona resuelve la final en la primera parte

Infobae

La lluvia aplaza al domingo la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis

Infobae

El Eldense vuelve a Segunda un año después de la mano de Claudio Barragán

Infobae

101-83. El Baxi Manresa gana a placer y mete en serios problemas al Casademont Zaragoza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas