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José Herrera: "Ante el Barça tienes que hacer el partido perfecto"

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, José Herrera, se mostró "orgulloso" de su equipo pese a la derrota ante el Barcelona (3-1) en la final de la Copa de la Reina celebrada en el Estadio de Gran Canaria, resaltando que ante el conjunto azulgrana "hay que hacer el partido perfecto" y "aunque logramos ajustar en el segundo tiempo, debíamos ser algo más reactivas cuando teníamos la posesión de la pelota".

Tras felicitar al equipo catalán por su duodécimo entorchado, el técnico canario del equipo rojiblanco no dudó en señalar que "ciertas situaciones nos penalizaron en los primeros goles, sobre todo en la que se produjo una falta sobre Medina".

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"Me comentan que las cámaras no recogieron una buena imagen de la secuencia. Es algo que habrá que seguir trabajando en nuestra competición para continuar creciendo", explicó.

A su juicio, "con el tercer tanto se nos complicó la cosa. En la reanudación tuvimos más intención, logramos marcar y conseguimos que el partido estuviera medianamente abierto. El problema es que el partido se ha parado en demasiadas ocasiones. Tenemos que trabajar también en que nuestro fútbol tenga más ritmo. Son reflexiones que, de todos modos, suponen decisiones que deben tomarlas a quienes les corresponda".

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En cualquier caso, Herrera reiteró su orgullo por lo realizado por su equipo, "tal vez nos faltó tener más intención en la presión con la pelota en nuestra posesión, y aunque no es suficiente para nosotros este resultado, ante el Barcelona tienes que hacer el partido perfecto". EFE

rg/fp

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EFE

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