Espana agencias

Claudio Barragán, tras el ascenso de Eldense: “Es uno de los días más felices de mi vida”

Guardar
Google icon

Elda (Alicante), 16 may (EFE).- El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, aseguró tras certificar el ascenso a la Liga Hypermotion que este sábado 16 de mayo fue sido uno de los días “más felices" de su "vida”.

El técnico valenciano, que fue sorprendido con cánticos en la sala de prensa por sus jugadores, afirmó que “es un justo y merecido premio" haber ganado al Atlético Madrileño y haber certificado el ascenso con el tropiezo del Sabadell.

PUBLICIDAD

"Después del varapalo de Sevilla, el equipo siempre ha creído y ha tenido fe para conseguir este ascenso”, señaló.

“No me lo creía al final. No sabía nada de lo que ocurría en Sabadell. Ha sido increíble y cuando he visto que la gente saltaba el campo he visto que el ascenso era una realidad”, narró Claudio que dijo que el equipo es "como una familia".

PUBLICIDAD

"El partido se nos puso cuesta arriba pese a salir muy bien, pero lo hemos hecho muy bien y lo hemos logrado”, explicó

Emocionado, el entrenador del Eldense repasó su trayectoria hasta llegar a "uno de los días más felices" de su vida. "La temporada pasada llegué al filial del Eldense y lo salvamos del descenso en Regional. Paso al primer equipo en octubre y el trabajo ha dado sus frutos”, apuntó.

Además, el equipo filial también ha logrado el ascenso a Tercera Federación por lo que los jugadores del segundo equipo azulgrana jalearon igualmente al entrenador en su comparecencia de prensa. EFE

jas/nhp/fp

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hombres G abre 'Los mejores años de nuestra vida' en Albacete ante 5.000 personas

Infobae

Claudia Pina: "Es un orgullo que el fútbol femenino siga creciendo año tras año"

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 17 de mayo

Infobae

José Herrera: "Ante el Barça tienes que hacer el partido perfecto"

Infobae

Mourinho confirma conversaciones entre su agente y Florentino Pérez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas