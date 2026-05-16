Claudio Barragán, tras el ascenso de Eldense: “Es uno de los días más felices de mi vida”

Elda (Alicante), 16 may (EFE).- El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, aseguró tras certificar el ascenso a la Liga Hypermotion que este sábado 16 de mayo fue sido uno de los días “más felices" de su "vida”.

El técnico valenciano, que fue sorprendido con cánticos en la sala de prensa por sus jugadores, afirmó que “es un justo y merecido premio" haber ganado al Atlético Madrileño y haber certificado el ascenso con el tropiezo del Sabadell.

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"Después del varapalo de Sevilla, el equipo siempre ha creído y ha tenido fe para conseguir este ascenso”, señaló.

“No me lo creía al final. No sabía nada de lo que ocurría en Sabadell. Ha sido increíble y cuando he visto que la gente saltaba el campo he visto que el ascenso era una realidad”, narró Claudio que dijo que el equipo es "como una familia".

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"El partido se nos puso cuesta arriba pese a salir muy bien, pero lo hemos hecho muy bien y lo hemos logrado”, explicó

Emocionado, el entrenador del Eldense repasó su trayectoria hasta llegar a "uno de los días más felices" de su vida. "La temporada pasada llegué al filial del Eldense y lo salvamos del descenso en Regional. Paso al primer equipo en octubre y el trabajo ha dado sus frutos”, apuntó.

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Además, el equipo filial también ha logrado el ascenso a Tercera Federación por lo que los jugadores del segundo equipo azulgrana jalearon igualmente al entrenador en su comparecencia de prensa. EFE

jas/nhp/fp

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