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Mourinho confirma conversaciones entre su agente y Florentino Pérez

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Lisboa, 16 may (EFE).- El entrenador del Benfica, José Mourinho, reveló este sábado que hubo conversaciones entre su agente, Jorge Mendes, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así como con representantes del club blanco.

En declaraciones al canal portugués Sport TV tras el partido del Benfica contra el Estoril (1-3), Mourinho afirmó que "hay algo" con el Real Madrid, aunque nada concreto.

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"Lo que se dice y lo que no se dice, ninguno de nosotros es tonto. Obviamente hay algo. Pero no hay ningún contrato, no hay conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo", dijo.

"Por parte del Real Madrid, no tengo nada (...). Lo único que hay con el Real Madrid son conversaciones de Jorge (Mendes) con el presidente (Pérez) y con la directiva", añadió.

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José Mourinho dijo, sin embargo, que hay un "99 % de posibilidades de quedarse en el Benfica" ya que tiene contrato con el club lisboeta y una propuesta de renovación, que asegura que aún no ha visto. EFE

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EFE

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