Hoy será noticia. Domingo, 17 de mayo

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Más de 6,8 millones de personas podrán votar en las decimoterceras elecciones andaluzas

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Sevilla (EFE).- Un total de 6.812.861 personas están llamadas a las urnas este domingo en las decimoterceras elecciones al Parlamento de Andalucía, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.

A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad. Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura -PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Los candidatos votan en Málaga, Sevilla, Cádiz y Jerez

Sevilla (EFE).- Los principales candidatos a la Junta de Andalucía ejercerán esta mañana su voto en colegios electorales de Málaga, Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, votará en el Colegio Sagrado Corazón de Málaga, mientras que la candidata del PSOE María Jesús Montero lo hará en el Colegio SAFA de Sevilla.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ejerce su derecho al voto en el Colegio San Vicente de Paúl de Cádiz; el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla y el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, votará en Jerez de la Frontera.

EL TIEMPO

Tormentas en las sierras del centro, este y sur peninsular y Cataluña

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy domingo chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, las sierras del centro, este y sur peninsular.

Se prevé un predominio de un sistema de altas presiones en la mayor parte de la península y Baleares. De madrugada, el paso de un frente debilitado hará que predominen los cielos nubosos y se den precipitaciones, en general débiles, en el Cantábrico, los Pirineos y el sistema Ibérico.

EFE

fp

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EFE

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