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Muere una escaladora al caer 50 metros en un desfiladero del Torcal de Antequera (Málaga)

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Málaga, 16 may (EFE).- Una escaladora ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente y caer desde una altura de 50 metros por un desfiladero del paraje del Torcal de Antequera (Málaga), según ha informado el centro 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La caída se ha producido en la zona conocida como Nacimiento de la Villa sobre las 12:00 horas, de lo que ha alertado un compañero de la víctima, que ha explicado que había quedado atrapaba en una grieta de difícil acceso cuando 'destrepaba', que es efectuar una bajaba por una pared en un tramo escarpado.

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Al lugar se han desplazado sendos helicópteros de especialistas del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y de la Guardia Civil, a través del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de la localidad malagueña de Álora.

Efectivos del instituto armado han procedido al rescate del cuerpo con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha confirmado la muerte de la escaladora en el lugar. EFE

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