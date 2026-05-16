El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) hace doblete en el Giro

Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) se impuso en la octava etapa del Giro de Italia, disputada entre Chieti y Fermo, después de una fuga de más de 75 kilómetros y de mantener a raya a un grupo perseguidor que llegó a tener más de 30 corredores.

La primera fuga que se consolidó en el día, formada por los italianos Alberto Bettiol (XDS Astana) y Filippo Ganna (INEOS), fue neutralizada a falta de 102 kilómetros para el final. Unos 20 kilómetros más tarde lo intentaron los UAE Mikkel Bjerg y Jhonatan Narváez, a los que se unió Andreas Leknessund (Uno-X).

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Del pelotón salió un numeroso grupo en su persecución, pero ya no les alcanzaron. En las faldas de las subida a Capodarco, a menos de 10 kilómetros para el final, Bjerg, que había trabajado durante toda la jornada, se quedó atrás y, poco después, Leknessund tampoco pudo seguir al ecuatoriano, que entró en solitario en la meta de Fermo.

EFE

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