Barça-Valdepeñas, ElPozo-Jaén, Palma-Manzanares y Jimbee-Movistar, cruces por el título

Redacción deportes, 16 may (EFE).- La fase liga de la Primera División de fútbol sala bajó el telón y ya están definidos los cruces por el título, con unas eliminatorias que arrancarán los días 28 y 29 de mayo y que reúnen a los ocho mejores equipos del campeonato que aspiran a conquistar el trofeo más prestigioso del fútbol sala nacional.

El Barça, campeón del primer tramo tras firmar una trayectoria muy sólida durante toda la temporada, encabezará unas eliminatorias en las que también estarán presentes ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior y Viña Albali Valdepeñas.

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Los cuartos de final se disputarán al mejor de tres encuentros. Los partidos de ida tendrán lugar entre el 28 y el 29 de mayo, mientras que los duelos de vuelta se celebrarán los días 31 de mayo y 1 de junio. En caso de ser necesario un tercer encuentro de desempate, éste se jugaría entre el 3 y el 4 de junio.

El Barça parte como principal favorito después de acabar líder de la competición y se enfrentará al Viña Albali Valdepeñas, octavo clasificado. Por su parte, ElPozo Murcia Costa Cálida, segundo en la tabla, se medirá a un Jaén Paraíso Interior reforzado anímicamente tras lograr su clasificación en la última jornada con un agónico empate en Santa Coloma.

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Otro de los cruces destacados enfrentará al Illes Balears Palma Futsal, vigente campeón de Europa, frente al Quesos El Hidalgo Manzanares, una de las revelaciones de la temporada. Además, Jimbee Cartagena Costa Cálida, que ha ganado las dos últimas ediciones de la Liga, y Movistar Inter protagonizarán una eliminatoria marcada por la igualdad entre dos plantillas llamadas a luchar por la competición.

Con históricos del fútbol sala nacional, campeones europeos y equipos revelación, la lucha por el campeonato se presenta abierta y con máxima emoción hasta finales del próximo mes de junio.

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Cruces de cuartos de final: Barça (1º) - Viña Albali Valdepeñas (8º)ElPozo Murcia Costa Cálida (2º) - Jaén Paraíso Interior (7º)Illes Balears Palma Futsal (3º) - Quesos El Hidalgo Manzanares (6º)Jimbee Cartagena Costa Cálida (4º) - Movistar Inter (5º). EFE

jmd/apa

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