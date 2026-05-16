Espana agencias

El paciente español con hantavirus sigue estable y mejorando

Guardar
Google icon

Madrid, 16 may (EFE).- El único paciente español con hantavirus ingresado en el hospital Gómez Ulla, en Madrid, sigue estable y mejorando, mientras sus 13 compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro prosiguen asintomáticos, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, los otros 13 pasajeros aislados en el Gómez Ulla en habitaciones individuales siguen sin síntomas, pero deberán mantenerse aún en cuarentena.

El aislamiento podrá prologarse hasta un máximo de 42 días desde su inicio, es decir, hasta el 21 de junio; los primeros 28, será hospitalaria, pero después se abrirá la puerta a que pueda ser domiciliaria, siempre y cuando se den las condiciones.

PUBLICIDAD

Los 13 serán sometidos a una nueva PCR previsiblemente el próximo lunes; si vuelve a ser negativa, de acuerdo con el protocolo, podrán recibir visitas con el traje de protección EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.

Por el contrario, si sale alguna positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.

En la misma situación están las dos mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron vuelo de Johannesburgo a Países Bajos con la neerlandesa fallecida y que, como el resto de contactos, también están asintomáticas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez Flores: "El premio puede ser extraordinario”

Infobae

Luis Enrique: "Nuestra primera Liga de Campeones es historia; me interesa la segunda"

Infobae

Moreno votará este domingo en Málaga, Montero y Maíllo en Sevilla, Gavira y García en la provincia de Cádiz

Moreno votará este domingo en Málaga, Montero y Maíllo en Sevilla, Gavira y García en la provincia de Cádiz

Duplantis reconoce que no pudo preparar de forma "correcta" el récord mundial

Infobae

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) hace doblete en el Giro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones