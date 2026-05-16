Mañana domingo habrá tormentas en las sierras del centro, este y sur peninsular y Cataluña

Madrid, 16 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana domingo chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, las sierras del centro, este y sur peninsular.

Se prevé un predominio de un sistema de altas presiones en la mayor parte de la península y Baleares.

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De madrugada, el paso de un frente debilitado hará que predominen los cielos nubosos y se den precipitaciones, en general débiles, en el Cantábrico, los Pirineos y el sistema Ibérico.

Por la tarde, se desarrollará abundante nubosidad de evolución diurna en la península con chubascos dispersos en la mitad oriental y montañas de la occidental. Irán acompañados de tormenta y serán localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, las sierras del centro, este y sur peninsular.

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En el resto del territorio, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Podrá nevar de forma débil en los Pirineos con una cota en ascenso de 1500-1700 metros a los 1800-2000 metros.

En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

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Se esperan bancos de niebla matinales en el norte peninsular, más probables en zonas de montaña.

Las temperaturas máximas subirán en el interior del tercio nordeste, mientras que en el resto no se esperan cambios, salvo algún descenso ligero en el Cantábrico y el oeste de Andalucía.

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Las mínimas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, restringiéndose las heladas a zonas altas del Pirineo.

En Canarias no se esperan cambios significativos.

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El viento soplará, en general, de componente oeste, salvo en el levante, donde predominará el sudeste. Flojo en el interior y más intenso en los litorales. Se espera tramontana con posibles intervalos fuertes en el Ampurdán durante la madrugada.

En Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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- GALICIA: Cielos nubosos o cubiertos, predominando las nubes altas al final del día. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas altas del interior. Lluvias débiles y dispersas que serán menos probables en el sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso en general ligero de las mínimas en la mitad sur. Viento flojo de noroeste y norte, arreciando a mediodía a moderado, en el litoral al sur de Fisterra.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y, por la tarde, algún chubasco en la Cordillera. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en el este de la Cordillera. Viento flojo variable tendiendo a noroeste, durante las horas centrales.

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- CANTABRIA: Cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y, al mediodía, algún chubasco. No se descartan brumas o nieblas matinales y nocturnas en cumbres. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable, tendiendo pronto en el litoral a componente oeste y, durante las horas centrales, a componente norte en el interior.

- PAÍS VASCO: Cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas, que no se esperan al principio y al final del día. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en el interior, que serán poco probables en Bizkaia. Temperaturas mínimas en ascenso en el oeste y con pocos cambios en el este; máximas en aumento que será ligero o sin cambios en la mitad occidental. Viento flojo variable tendiendo, durante las horas centrales, a componente norte.

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- CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna que será más abundante en zonas de montaña, donde serán más probables e intensas las precipitaciones, principalmente durante la segunda mitad del día. Podrán ser en forma de chubascos e ir acompañados de tormenta, sobre todo en el tercio oriental. Temperaturas en ascenso, menos las máximas en el tercio occidental, que variarán poco. Viento variable, flojo aumentando a moderado.

- NAVARRA: Cielos nubosos con grandes claros de madrugada en el este y al final en el centro y sur. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en horas centrales del día, que serán poco probables en el extremo sureste. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en general ligero; máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a componente norte.

- LA RIOJA: Intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna. Se esperan chubascos durante la segunda mitad del día que incluso podrían ir con tormenta, aunque no se descarta alguna precipitación aislada por la mañana en la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento de componente sur, girando a norte y noreste, flojo con algún intervalo moderado.

- ARAGÓN: Intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta en el Pirineo y en el sistema Ibérico. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste.

- CATALUÑA: Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el tercio norte, donde serán probables chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde, localmente fuertes en Girona e interior este de Barcelona, donde podrían ir acompañados de granizo menudo. Temperaturas mínimas en ascenso, más marcado en Pirineos; máximas en ascenso en la mitad occidental, y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste salvo en el litoral, donde predominará la sur.

- EXTREMADURA: Nubosidad alta por la mañana. Durante la tarde crecerán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco ocasional en zonas de sierra de la mitad norte. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento de componente oeste, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: Cielos nubosos o con intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución en las horas centrales. Chubascos acompañados de tormentas ocasionales a partir del final de la mañana en la sierra que, por la tarde, también podrían producirse de forma ocasional en el valle del Tajo. Temperaturas en aumento, menos acusado en las máximas de la sierra. Vientos flojos variables.

- CASTILLA-LA MANCHA: Cielos nubosos o con intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución en las horas centrales. Chubascos acompañados de tormentas ocasionales a partir del final de la mañana en las zonas de montaña que por la tarde serán más frecuentes e intensos y se extenderán a la Mancha. Temperaturas en aumento, más acusado en las mínimas. Vientos flojos variables con predominio del oeste y suroeste en las horas centrales.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descartan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso ligero, y máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable, con predominio de las componentes sur y este en horas centrales.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales; aumentando a nubosos y con chubascos ocasionales por la tarde en el interior, más probables e intensos en la parte noroccidental de la región. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso con nubes de evolución en las horas centrales del día, sin descartar algún chubasco aislado en el interior de Mallorca. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable predominando componente sur con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando a muy nubosos y con chubascos ocasionales por la tarde, más probables e intensos en las sierras, donde pueden ir acompañados de tormentas; tendiendo a quedar despejados por el tercio occidental al final de la tarde. Temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso en el interior de la mitad oriental. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde.

- CANARIAS: Intervalos nubosos en general, más compactos en horas de la madrugada. En el norte de las islas montañosas se esperan cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y sin descartarlas en zonas de interior, abriéndose algunos claros durante las horas diurnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.EFE