Duplantis reconoce que no pudo preparar de forma "correcta" el récord mundial

Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El sueco Armand Duplantis no pudo batir este sábado su récord mundial de salto con pértiga de 6,31 metros tras fallar los tres intentos sobre 6,32, aunque ganó la primera prueba de la Liga Diamante en Shanghái (China) con 6,12, y reconoció que no se preparó de forma “correcta” porque recientemente asistió a la Met Gala en Nueva York.

"Estuve en la Met Gala hace un par de semanas y no fue la mejor preparación antes de esta competición. A veces hay que hacer algunos sacrificios y hacer cosas que no son agradables. Pero no pasa nada", declaró tras la competición en Shanghái.

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Duplantis fue el único de los participantes que superó el listón sobre 6,12 metros y segundo fue el australiano Kurtis Marschall, con 5,80, mientras que la tercera plaza la compartieron, con 5,70, el francés Thibaut Collet y el estadounidense Sam kendricks.

Duplantis señaló que ahora su deseo es "descansar y entrenar bien" para poder prepararse de cara a la próxima competición, y destacó que intentará mejorar la carrera de impulso con una "aproximación mejor, con más velocidad y energía". EFE

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