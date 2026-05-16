Manolo Higuera: "Es el máximo sueño que se puede conseguir"

Santander, 16 may (EFE).- El presidente del Racing de Santander, Manolo Higuera, ha afirmado que la consecución del ascenso a Primera División es el "máximo sueño que se puede conseguir" y que sentir la felicidad de todo el racinguismo, de todo Santander y Cantabria "no tiene precio".

"Yo estoy muy feliz, pero ver a la gente así es maravilloso", ha añadido el presidente verdiblanco, en declaraciones a EFE sobre el césped de El Sardinero una vez confirmado el ascenso del conjunto cántabro.

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Higuera ha señalado que han conseguido "hacer historia entre todos" y lo primero que tienen que hacer es "disfrutar"· Sin embargo, le gustaría que el equipo siguiera compitiendo en las dos últimas jornadas para intentar ser campeones porque le haría "mucha ilusión", ya que ha recordado que el Racing solo ha sido campeón de Segunda en dos ocasiones, en el año 50 y el año 60.

Por su parte, el técnico racinguista José Alberto López, ha manifestado que el Racing se merecía el ascenso "desde hace mucho tiempo" y ha agradecido "la paciencia" que la propiedad del club ha tenido para conseguirlo.

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"A veces es difícil tener esa paciencia, la propiedad Sebas, Manolo la han tenido y estoy muy agradecido a la gente del club, a la afición, a los jugadores, no solo a los de este año, es poner la guinda", ha recalcado. EFE

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