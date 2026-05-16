Espana agencias

Manolo Higuera: "Es el máximo sueño que se puede conseguir"

Guardar
Google icon

Santander, 16 may (EFE).- El presidente del Racing de Santander, Manolo Higuera, ha afirmado que la consecución del ascenso a Primera División es el "máximo sueño que se puede conseguir" y que sentir la felicidad de todo el racinguismo, de todo Santander y Cantabria "no tiene precio".

"Yo estoy muy feliz, pero ver a la gente así es maravilloso", ha añadido el presidente verdiblanco, en declaraciones a EFE sobre el césped de El Sardinero una vez confirmado el ascenso del conjunto cántabro.

PUBLICIDAD

Higuera ha señalado que han conseguido "hacer historia entre todos" y lo primero que tienen que hacer es "disfrutar"· Sin embargo, le gustaría que el equipo siguiera compitiendo en las dos últimas jornadas para intentar ser campeones porque le haría "mucha ilusión", ya que ha recordado que el Racing solo ha sido campeón de Segunda en dos ocasiones, en el año 50 y el año 60.

Por su parte, el técnico racinguista José Alberto López, ha manifestado que el Racing se merecía el ascenso "desde hace mucho tiempo" y ha agradecido "la paciencia" que la propiedad del club ha tenido para conseguirlo.

PUBLICIDAD

"A veces es difícil tener esa paciencia, la propiedad Sebas, Manolo la han tenido y estoy muy agradecido a la gente del club, a la afición, a los jugadores, no solo a los de este año, es poner la guinda", ha recalcado. EFE

lhv/ksm/apa

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manuel Diosleguarde, aun sin trofeos, confirma en Madrid su alternativa, y su proyección

Infobae

Morante marca diferencias en la plaza de toros de Jerez (Cádiz), a hombros con Manzanares

Infobae

Nacho Fortes y Marta Mijans se imponen en la Milla de Aranda

Infobae

Vox denuncia el ataque con piedras a su sede en Vitoria y la "campaña de hostigamiento" que sufre por GKS y Ernai

Vox denuncia el ataque con piedras a su sede en Vitoria y la "campaña de hostigamiento" que sufre por GKS y Ernai

La presidenta de Cantabria y la alcadesa de Santander felicitan al Racing por su ascenso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas