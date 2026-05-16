Matan a un hombre a tiros en una calle del barrio de la Marina de Barcelona

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Barcelona, 16 may (EFE).- Un hombre ha fallecido esta tarde en una calle del barrio de la Marina de Barcelona al ser alcanzado por los tiros que le ha disparado una persona que ha huido del lugar y está siendo buscada por los Mossos.

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El suceso, según ha informado la policía catalana, ha tenido lugar sobre las 19:20 horas en la calle Minería de Barcelona, cerca del paseo de la Zona Franca, donde el hombre ha sido alcanzado por los disparos que ha realizado otro hombre.

La víctima ha quedado mal herida y varios ciudadanos que se encontraban en el lugar han intentado auxiliarla sin éxito. Cuando los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han llegado a la zona han constatado que estaba muerta.

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En la zona trabajan esta noche efectivos de la policía científica, que tratan de recoger los casquillos de las balas disparadas, así como agentes de los Mossos, que están tomando declaración a los testigos.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha asumido la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto judicial. EFE

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(Vídeo)