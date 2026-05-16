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El escritor balear Pere Carbonell gana el 38.º premio literario Vila d’Ascó

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Tarragona, 16 may (EFE).- El escritor balear Pere Carbonell ha ganado el 38.º premio literario Vila d’Ascó (Tarragona) con la novela ‘Bombolles de xampany’, un galardón dotado con 3.600 euros y la publicación del libro en Grup 9 Editorial, según ha desvelado la organización este sábado por la noche en la gala de la Nit de la Cultura de Ascó.

La novela ganadora, una sátira provocadora y políticamente incorrecta, gira en torno a tres amigos recién graduados que, durante una noche de fiesta en Mallorca, marcada por los excesos, ven aflorar tensiones, secretos y traiciones que ponen a prueba su amistad.

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Por otra parte, Joan Carles González, de Mataró (Barcelona), ha sido distinguido con el 31.º premio de poesía Joan Perucho Vila d’Ascó por la obra ‘Els anells de Saturn’. Este galardón incluye 2.400 euros y la publicación en la colección Poemes de Edicions Saldonar.

El 36.º premio de narrativa breve para jóvenes Sant Jordi ha sido para Mariona Blanch Pedrola, de Móra d’Ebre (Tarragona), por ‘Memòries d'una amant’ (categoría 14-17 años), y para Nerea Ortiz Domènech, de Ascó, por ‘Una carta cap al cel’ (categoría 18-20 años).

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El 38.º premio de Fotografia Vila d’Ascó ha distinguido a Ramon Serra Sans, de Terrassa (Barcelona); Teresa Martorell Rull, de Ascó; Jordi Castellví Segarra, de Flix (Tarragona); Mariona Batiste López, de Ascó; y Abel Borràs Garcia, de L’Ametlla de Mar (Tarragona).

El séptimo premio de microrrelatos Sant Jordi Vila d’Ascó, dedicado este año a los héroes y heroínas cotidianos, ha sido para Àngel Fabregat Morera, de Belianes (Lleida), por ‘Castells de sorra’.

Los premios Vila d’Ascó está impulsados por el Ayuntamiento de esta localidad y, en esta edición, han recibido más de 350 obras para las distintas categorías. EFE

dpj/mg/fp

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EFE

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