Barça y Liceo ganan por la mínima en el arranque del 'play-off'; el Reus asalta Calafell

Redacción deportes, 16 may (EFE).- El Barça y el Hockey Club Liceo se adjudicaron este sábado el primer punto de sus respectivas eliminatorias de cuartos de final por el título de la OK Liga tras imponerse por la mínima al Noia Freixenet (2-1) y al Pons Lleida (3-2), respectivamente, mientras que el Reus Deportiu asaltó la pista del Calafell (1-8) y se coloca a un paso de las semifinales.

Tanto Barça como Liceo, dominadores de la fase regular, comprobaron que en el 'play-off' los favoritismos pierden valor y que cada eliminatoria exige máxima exigencia ante rivales combativos.

PUBLICIDAD

El conjunto azulgrana, que llegaba tras quedarse a las puertas de su vigésimo tercera Liga de Campeones, firmó un partido serio que resolvió en la segunda mitad. Eloi Cervera abrió el marcador en el minuto 34 y, poco después, el conjunto azulgrana amplió la ventaja gracias a un gol de Ignacio Alabart aprovechando la décima falta del Noia (2-0).

El cuadro cavista no se rindió y recortó distancias a dos minutos del final por medio de su capitán Aleix Esteller, pero el Barça supo resistir en los instantes finales y cerró el triunfo. El segundo partido de la serie se disputará el 23 de mayo (12:30 horas) en el Pabellón Olímpico Ateneo Agrícola, donde el equipo que dirige Ricard Ares tendrá la opción de sellar el pase a semifinales.

PUBLICIDAD

También tuvo que sufrir el líder de la fase regular, el conjunto gallego, que pese a adelantarse antes del segundo minuto de juego por mediación de Nuno Paiva y llevar siempre la iniciativa en el marcador, no logró sentenciar a un Pons Lleida que mantuvo el pulso hasta el final con un tanto de Sebastià Moncusí a quince minutos del cierre (3-2).

Sin embargo, el Lleida no pudo empatar y la eliminatoria se traslada ahora a tierras catalanas, donde el conjunto liceísta tendrá el próximo sábado (18:00 horas) la oportunidad de certificar su pase a semifinales, mientras que los ilerdenses buscarán forzar el tercer partido.

PUBLICIDAD

El golpe más contundente de la jornada lo dio el Reus Deportiu en el derbi tarraconense. El conjunto rojinegro arrolló al Calafell, revelación del curso tras acabar cuarto en la fase regular y alcanzar la final de Copa, y le arrebató el factor pista para quedarse a un paso de las semifinales por segunda temporada consecutiva.

El equipo dirigido por Jordi Garcia firmó una exhibición ofensiva, con tripletes de Joan Salvat y Martí Casas, además de los tantos de Diego Rojas y Guillem Jansà, para un claro 1-8 que le permite afrontar el segundo partido en su pista el próximo sábado (21:00 horas) con la primera opción de sellar su clasificación. EFE

PUBLICIDAD

avm/ism