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Íñigo Vicente: "Este es el equipo de mi vida, me devolvió la ilusión por el fútbol"

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Santander, 16 may (EFE).- Uno de los futbolistas más destacados del Racing de Santander, Íñigo Vicente, mostró su alegría tras conseguir el ascenso con el conjunto cántabro a Primera División y, en declaraciones a EFE, afirmó que "este es el equipo" de su vida, que le "devolvió la ilusión por el fútbol".

"Vine aquí para vivir un día así, un día inolvidable, lo he soñado mil veces y se ha hecho realidad. Esta gente salvó al club cuando más lo necesitaba, nos han llevado en volandas, esto va por ellos", recalcó el futbolista de Derio.

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En la misma línea, el capitán verdiblanco, Íñigo Sainz-Maza, indicó que está "tremendamente feliz, ilusionado y contento", y que la afición se lo merece porque lo demuestra cada semana, "cuando el equipo está arriba y abajo".

"Ha sido muy bonito, es una ciudad y una comunidad autónoma que lo deseaba y el trabajo bien hecho siempre paga", añadió.

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El zaguero Manu Hernando destacó que esto "es algo que toda la vida sueñas con ello, que ojalá algún día poder hacerlo".

"Se ha dado lo mejor que podía dar y nos lo merecemos, hemos hecho un trabajo increíble todo el año, hemos tenido tropiezos como cualquier otro equipo, pero nos hemos levantado y hemos demostrado que somos los mejores", sentenció Hernando. EFE

lhv/ksm/ism

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EFE

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