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España estará en Alemania 2027 tras ganar de nuevo a Israel en Buenos Aires (29-36)

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Redacción Deportes, 16 may (EFE).- La selección española de balonmano certificó este sábado su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 tras ganar de nuevo a la de Israel en Buenos Aires por 29-36.

En el primer partido los Hispanos ganaron por 32-27, también en la capital de Argentina. EFE

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