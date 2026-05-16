España estará en Alemania 2027 tras ganar de nuevo a Israel en Buenos Aires (29-36)

Redacción Deportes, 16 may (EFE).- La selección española de balonmano certificó este sábado su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 tras ganar de nuevo a la de Israel en Buenos Aires por 29-36.
En el primer partido los Hispanos ganaron por 32-27, también en la capital de Argentina. EFE
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