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Jon Rahm firma una ronda de 67 golpes y presiona por el liderato

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Chicago (EE.UU.), 16 may (EFE).- El español Jon Rahm firmó este sábado una ronda de 67 golpes, 3 bajo par, para aumentar la presión por el liderato en el Campeonato de la PGA con un acumulado de -4.

En el difícil campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), Rahm llegó al decimoctavo hoyo empatado momentáneamente con el británico Aaron Rai con un total de -5, pero falló dos veces con el 'putt' y terminó su ronda con un bogey.

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Cuando Rahm terminó la tercera vuelta, varios favoritos seguían compitiendo, entre ellos Scottie Scheffler o el líder provisional Rai.

El de Barrika, que puede entregar al golf español el primer 'Grand Slam' en el circuito PGA, había comenzado el torneo con una ronda de 69 golpes, uno bajo par, y otra de 70, par.

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Rahm cometió dos errores en la tercera ronda, un bogey en el undécimo hoyo y otro en el decimoctavo, y logró cinco birdies, en el primero, el quinto, el noveno, el decimoquinto y el decimosexto.

También brilló Rory McIlroy en la tercera ronda, acabada con una tarjeta de 66 impactos, cuatro bajo par, fruto de seis birdies por dos bogeys.

El norirlandés sigue en la pelea por la victoria del torne con un acumulado de tres bajo par, pese a comenzar el jueves con cuatro sobre par.

El Campeonato de la PGA concluirá este domingo con la cuarta y última vuelta. EFE

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EFE

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