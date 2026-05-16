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Gauff: "No le pegué a la bola con suficiente convicción"

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Roma, 16 may (EFE).- La estadounidense Coco Gauff afirmó este sábado, tras perder la final del WTA 1.000 de Roma, que su juego ante la ucraniana Elina Svitolina fue "demasiado pasivo", que en alguno de los puntos tuvo mala suerte y que en otros simplemente no le pegó a la bola "con suficiente convicción".

"No faltó nada. Creo que es más una cuestión de nervios. Quiero decir, cuando te das a ti misma tantas oportunidades, no es un problema de juego, porque tu juego está bien si estás generando esas oportunidades. Es simplemente ser mejor en esos puntos. Creo que fui demasiado pasiva", lamentó en rueda de prensa, tras volver a perder otra vez la final de Roma un año después.

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"En algunos de ellos tuve mala suerte en el primer set, un par de pelotas rozaron la red y ella subió su nivel de juego. Pero en muchos de ellos, creo que simplemente no le pegué a la bola con suficiente convicción", valoró.

La estadounidense se mostró orgullosa de haber llegado a la final, aunque también dijo estar "decepcionada", ya que el año pasado sintió que simplemente estaba cansada tras la semifinal, mientras que este consideró que había comenzado jugando bien: "Y después, cada vez que tenía una oportunidad, jugaba mal", agregó.

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"Así que para mí es más una cuestión mental de la que tengo que aprender. Y no creo que sea un bloqueo. Creo que hoy es simplemente uno de esos partidos en los que te das tantas oportunidades de quiebre y simplemente no las conviertes. Y creo que tengo que aprender de ello para la próxima, porque voy a volver a estar en la misma posición", explicó.

La tenista de Atlanta, ganadora de tres WTA 1.000, unas Finales de la WTA en 2024, así como del Abierto de Estados Unidos en 2023 y el Torneo de Roland Garros en 2025, subrayó que aun así hay "muchas cosas positivas" que puede sacar de este torneo y mucho de lo que puede aprender.

"Estoy segura de que la presión estará ahí, pero no lo sé. Creo que esta semana experimenté todos los altibajos que un torneo te puede traer antes de un Grand Slam. He estado abajo, he tenido la ventaja y la he perdido, he estado en la final, he estado abajo por puntos de partido", recalcó.

"He experimentado, creo, todos los escenarios posibles que me pueden preparar para Roland Garros, y espero poder aprender realmente de cada escenario y hacerlo mejor", concluyó. EFE

(foto)

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EFE

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