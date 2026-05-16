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El Hearts denuncia agresiones en la celebración del Celtic

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Londres, 16 may (EFE).- El Hearts, que perdió este sábado la liga en la última jornada contra el Celtic, denunció agresiones físicas y verbales a sus jugadores en la invasión de campo que supuso la celebración de los de Glasgow.

Los aficionados del Celtic saltaron a la cancha cuando su equipo marcó el 3-1 con el que sentenciaban su título de liga número 56 al tiempo que evitaban que el Hearts lograra su primera liga desde 1960 y acabara con la dinastía de Glasgow, ya que desde el Aberdeen de Alex Ferguson en 1985, la liga siempre había caído en manos de Celtic o Rangers.

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"El Hearts condena las lamentables imágenes en Celtic Park que han avergonzado de nuevo al fútbol escocés. Las denuncias de agresiones físicas y verbales a nuestros jugadores y cuerpo técnico son muy preocupante. Estamos investigando esto y en conversaciones con la Policía de Escocia. No vamos a hacer más comentarios al respecto más allá de decir que estos es inaceptable", dijo el conjunto escocés en un comunicado.

"Dado el clima de amenaza que había en el estadio, todo nuestro 'staff' no tuvo más opción que marcharse de forma inmediata, sin poder realizar ninguna actividad con los medios. Nos disculpamos con los medios, pero nuestra prioridad era la seguridad de los trabajadores durante estas inaceptables escenas".

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El Hearts también incide en que, debido a la invasión, nadie sabía si el partido se había acabado o no. Cuando saltaron las decenas de aficionados al césped, aún quedaban más de treinta segundos por jugarse, pero debido a la situación, el colegiado decidió dar por finalizado el encuentro.

"A nuestros jugadores se les ha negado la oportunidad de dar las gracias a nuestros fantásticos aficionados por su apoyo esta tarde y durante toda la temporada. Esperamos la respuesta más grave posible por parte de las autoridades del fútbol para proteger la seguridad de jugadores y aficionados y la integridad del deporte".

El Hearts llegó a esta última jornada con la necesidad de sumar un punto para ser campeón de la Liga Escocesa, pero el Celtic les negó el título con una remontada por 3-1.

"Esta temporada ha captado la atención de los aficionados al fútbol, no solo en Escocia, pero también en todo el mundo. Le damos las gracias a todo el equipo por el orgullo que han demostrado. Ninguno de ellos se merecía lo que ha ocurrido hoy", finalizó el Hearts. EFE

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EFE

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