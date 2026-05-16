El Eldense vuelve a Segunda un año después de la mano de Claudio Barragán

Elda (Alicante), 16 may (EFE).- El Eldense, un año después de su descenso, ha regresado de LaLiga Hypermotion, la Segunda División del fútbol español, de la mano del técnico Claudio Barragán tras derrotar al Atlético Madrileño en el Nuevo Pepico Amat en la penúltima jornada del campeonato regular del grupo 2 de Primera Federación.

Tenían que darse dos resultados para que el Eldense certificara su regreso al fútbol profesional y se dieron. El equipo de Claudio Barragán hizo los deberes en el Nuevo Pepico Amat tras imponerse al Atlético de Madrid B (2-1) y tropezar el Sabadell en la Nova Creu Alta con el Antequera (0-1).

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El Eldense afrontaba esta penúltima jornada líder y con 66 puntos, uno más que el Sabadell y dos más que el filial rojiblanco que dirige Fernando Torres y ahora ya ni uno ni otro le pueden alcanzar pase lo que pase en el último partido.

Dos goles de Nacho Quintana dieron la victoria al Eldense y el Sabadell cayó con el Antequera, una combinación que hizo estallar de júbilo el Nuevo Pepico Amat.

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El club que preside ahora la colombiana Carolina Holguín, con su lema 'Fe en el destino' ha enderezado una campaña que no empezó bien. Tanto es así que Claudio Barragán tuvo que relevar en el mes de octubre a Javi Cabello, el técnico que inició la campaña.

Desde que el ex futbolista del Deportivo de La Coruña, Elche y Levante se hizo cargo del Eldense, la trayectoria del cuadro azulgrana siempre fue ascendente.

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El Eldense escaló posiciones para llegar al ecuador del campeonato en puestos de promoción y alcanzar el liderato en el tramo final de una campaña que ha tenido final feliz con un nuevo ascenso a la segunda categoría del fútbol español.

A falta de una fecha para el final, el Eldense suma 69 puntos y se asegura el primer puesto con 4 de margen sobre el Sabadell, que este sábado perdió 0-1 con el Antequera.

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Sabadell, Atlético de Madrid B y Villarreal B se aseguran jugar el 'playoff' por el ascenso, por lo que también lucharán en la jornada final el Europa, el Cartagena y el Algeciras.

En el Grupo 1 ya está ascendido el Tenerife. EFE

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