BUC Barcelona vuelve a ser campeón de la Liga de rugby en silla de ruedas

Redacción deportes, 16 may (EFE).- BUC Barcelona, dominador de la fase liga, se proclamó este sábado campeón de la Liga de rugby en silla de ruedas tras vencer en la 'final a cuatro' disputada en el Pabellón de Zaratán (Valladolid).

El equipo catalán refrendó su dominio en el rugby de silla de ruedas español y sumó un nuevo triunfo a su amplio palmarés, ya que es el vencedor de todas las competiciones de clubes celebradas hasta el momento, a excepción del Campeonato de España de equipos de 2018.

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En Zaratán, BUC Barcelona se impuso en las semifinales a Spartans Granollers (51-25) y en la final a los Dragones del CAAD de Sevilla ( ), que previamente se impusieron 50-40 en su duelo a Adapta Zaragoza.

El partido por el tercer y cuarto puesto se lo adjudicó Spartans Granollers, que venció 46-44 a Adapta.

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Los mejores jugadores de la 'final a cuatro' fueron Anne Elisabeth, de Dragones (mejor punto bajo), Edgar Escolán, de Adapta (mejor punto intermedio) y Unai Gonzalvo, de Adapta (mejor punto alto). EFE