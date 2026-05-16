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El crucero con un brote de gastroenteritis sale a Gijón tras escala y desembarco en Coruña

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A Coruña, 16 may (EFE).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha partido a las ocho de la tarde hacia Gijón tras una escala de diez horas y media en A Coruña y un desembarco autorizado, a excepción de los 21 casos activos que siguen aislados, cumpliendo los protocolos sanitarios.

En el Muelle de Trasatlánticos, donde atracó a las 9:30, un equipo de Sanidad Exterior, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos, fue el encargado por la mañana de inspeccionar la nave y tomar la decisión de si los pasajeros podían desembarcar.

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Entre pasaje y tripulación, son 1.750 personas las que transporta este gigante.

A las diez y veinte entraron, según la Delegación del Gobierno en Galicia, y tras una hora de comprobaciones fue autorizada la salida.

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Durante la espera, fue posible ver a mucha gente en las cubiertas dando pequeños paseos. No hubo gran expectación mediática ni vecinal pero muchos de los pasajeros han declinado hablar con la prensa ya cansados de estar en el foco mediático, mientras que los que sí lo han hecho han contado, en general, que se han sentido muy cuidados por la naviera y que esto que les ha ocurrido es bastante habitual.

Alguno cree que el brote de hantavirus que afectó al MV Hondius ha hecho que se preste más atención de la que merecería en un escenario normal lo ocurrido en el Ambition. Y más de uno ha compartido de manera escueta la sensación de agobio que crea el sentirse señalado.

Respirando aire libre, unos han optado por pasear por A Coruña y otros se han desplazado en excursiones contratadas hasta Betanzos o Santiago de Compostela, que celebra las fiestas de la Ascensión esta semana.

El Ambition, de 216 metros de eslora y procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.

Estaba previsto que en esta jornada hiciese escala en Ferrol, pero fue cancelada.

La pasada tarde se mantuvo una reunión de coordinación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros.

La entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha dado el visto y place al atraque.

El Ambition prevé su llegada a Gijón este domingo y desde ahí seguirá la travesía posteriormente con destino a Bilbao.

El norovirus es el virus más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto que causa brotes explosivos en sitios cerrados y un alto número diario de deposiciones, así como malestar general. EFE

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(foto) (vídeo)

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