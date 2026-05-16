Los Mossos investigan una muerte violenta en el barrio de la Marina de Barcelona

Barcelona, 16 may (EFE).- Los Mossos trabajan esta tarde en un incidente ocurrido en el barrio barcelonés de la Marina Vella, en el que un hombre joven ha resultado muerto, han informado a EFE fuentes de la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar pasadas las siete de la tarde en la calle de la Minería, en el citado barrio de la Marina Vella, donde los vecinos han oído varios disparos.

PUBLICIDAD

Al lugar del suceso se han desplazado varias unidades de la Guàrdia Urbana y los Mossos, que han abierto una investigación sobre este caso. EFE