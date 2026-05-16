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4-1. El Racing vuelve a Primera

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Santander, 16 may (EFE).- El Racing de Santander vuelve a Primera División, catorce años después, tras imponerse al Valladolid (4-1) y aprovechar el tropiezo del Almería ante Las Palmas (1-2).

No fallaron los hombres de José Alberto y en la primera oportunidad que tuvieron hicieron realidad la ilusión que llevaba persiguiendo el conjunto santanderino las dos últimas temporadas.

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El equipo cántabro saltó al terreno de juego con mucho ímpetu, tratando de acercarse rápido al área del Valladolid para generar peligro, pero con el paso de los minutos los visitantes fueron igualando las fuerzas, si bien es cierto que ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones claras de gol en el tramo inicial del partido.

El Racing dominaba sin llegar a poner en apuros a un Valladolid que también buscaba sus opciones de marcar, principalmente a través de Latasa. Todo discurría con mucha igualdad hasta que, pasada la media hora de encuentro, tras el saque de un lanzamiento de esquina, Villalibre, que había entrado minutos antes sustituyendo al lesionado Guliashvili, consiguió abrir el marcador con un remate acrobático de espaldas a la portería.

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El líder estaba haciendo los deberes y en El Sardinero se miraba también qué sucedía en Almería, en su encuentro ante La Palmas, pero, poco antes del descanso, los pucelanos enmudecieron momentáneamente el estadio verdiblanco cuando, también en un córner, Jaouab, libre de marca en el área pequeña, consiguió el tanto del empate.

Tras el paso por vestuarios, en el inicio de la segunda parte el Valladolid salió mejor al campo y se hizo con el control del esférico ante un Racing que no conseguía dar continuidad a su juego.

Sin embargo, en un arranque de pundonor del capitán racinguista, Mantilla, que llegó al área tras robar él mismo un balón, en su intento de remate recibió una patada en la cabeza de Clerc. Penalti y expulsión a favor del Racing de Santander que Andrés Martín convertiría en el 2-1.

Con uno más sobre el campo el Racing recuperó el dominio y, sin conformarse con esa mínima ventaja, se lanzó a ampliar su renta para jugar con más tranquilidad el resto del encuentro.

Fruto de ello, en una buena jugada trenzada entre Íñigo Vicente, Villalibre y Andrés Martín, este último aprovechó la asistencia del 'búfalo' para conseguir su doblete particular y poner el 3-1 en el marcador.

El tanto verdiblanco coincidió con los dos goles prácticamente consecutivos de Las Palmas para dar la vuelta al partido en Almería, que hicieron que El Sardinero estallara de júbilo viendo más cerca que se hiciera realidad el ascenso.

Como colofón, en la última jugada del partido, Suleiman consiguió el 4-1 definitivo para cerrar el duelo y certificar que el Racing de Santander, tras una larga travesía por el desierto, regresa a la primera categoría del fútbol español.

- Ficha técnica:

4 - Racing de Santander: Eriksson; Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín (Sangalli, min. 80), Gustavo Puerta (Suleiman, min. 84), Maguette (Damián, min. 73), Peio Canales, Íñigo Vicente; Guliashvili (Villalibre, min. 23).

1 - Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Ramón Martínez (Galde, min. 83), Jaouab, Clerc; Peter, Ponceau (Alani, min. 68), Lachuer, Maroto (Meseguer, min. 63); Carvajal (Tomeo, min. 63) y Latasa (Erlien, min. 83).

Goles: 1-0, Villalibre, min. 33; 1-1, Jaouab, mi. 42; 2-1, Andrés Martín (penalti), min. 62; 3-1, Andrés Martín, min. 73; 4-1, Suleiman, min. 95.

Árbitro: Carlos Múñiz (colegio aragonés). Amonestó al local Mantilla (min. 85). Expulsó con roja directa al visitante Clerc (min. 58) por dar una patada en la cabeza a un rival en un intento de despejar un balón.

Incidencias: Partido de la cuadragésima jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.408 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de los exjugadores del Racing de Santander Portu y Astuy, recientemente fallecidos. EFE

lhv/ksm/ism

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EFE

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