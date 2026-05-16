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0-1. Un gol de David González en el añadido mantiene al Burgos en la pelea por el ascenso

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Granada, 16 may (EFE).- Un gol del centrocampista David González en el tiempo añadido dio el triunfo al Burgos (0-1) en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada ya salvado y que no se jugaba nada, lo que permite a los burgaleses romper una racha de cuatro partidos sin ganar y seguir metidos de lleno en la pelea por las eliminatorias por el ascenso.

La primera parte, que fue igualada y aburrida, mostró a dos equipos conformistas, incapaces de crear fútbol y que jugaron con mucho respeto entre ambos y a un ritmo lentísimo.

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El visitante Fer Niño dispuso de la mejor ocasión antes del descanso en un mano a mano en el que fue incapaz de superar a Ander Astralaga, mientras que Pablo Sáenz fue el local que más se acercó al gol en un Granada que no disparó entre los tres palos en el primer tiempo.

Fue algo más incisivo el Burgos en el segundo tiempo, sobre todo tras el triple cambio introducido por su entrenador a la hora de juego, aunque las ocasiones de gol seguían brillando por su ausencia.

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Tuvieron el gol los burgaleses en un remate a portería vacía de Víctor Mollejo que, de forma incomprensible, mandó por encima de la meta rival, contestando los granadinos con una jugada individual con un tiro al larguero de José Arnaiz.

Sin embargo, en el primer minuto del tiempo añadido, una mala salida de Astralaga permitió que David González marcara desde lejos el único gol del partido, que permite al Burgos romper su mala racha y empatar con el Castellón en la sexta plaza de la tabla.

- Ficha técnica:

0 - Granada: Astralaga; Pau Casadesús, Oscar (Diaby, m.46), Flores, Hormigo (Diallo, m.74); Rubén Alcaraz (Trigueros, m.78), Sergio Ruiz, Izan; Pablo Sáenz (Rodelas, m.63), José Arnaiz, Petit (Álex Sola, m.63).

1 - Burgos: Cantero; Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian; Morante, Atienza (David González, m.63), Mollejo (Mejía, m.77), Iñigo Córdoba (Pablo Galdames, m.63); Curro (Appin, m.63), Fer Niño (Marcelo, m.93).

Gol: 0-1, M.91: David González.

Árbitro: Daniel Palencia (C. Vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Pau Casadesús (m.12), Sergio Ruiz (m.59), Diaby (m.61), Álex Sola (m.66) y Rubén Alcaraz (m.69), y al visitante Atienza (m.34).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 40 de la Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.000 espectadores. EFE

jag/cc/ism

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EFE

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