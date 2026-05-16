'Cohete' Suárez gana el Rally Ciudad de Utiel, su tercera victoria seguida en el S-CER

Madrid, 16 may (EFE).- El asturiano José Antonio Suárez y su copiloto Alberto Iglesias (Skoda) lograron este sábado su tercera victoria consecutiva en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) de 2026 al ganar el Rally Ciudad de Utiel.

Suárez e Iglesias volvieron a dominar por los tramos de la comarca valenciana de Utiel-Requena con su Škoda Fabia RS Rally2.

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Después de haber completado la etapa del viernes con una corta ventaja de 1.7 segundos, 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias dominaron claramente la segunda jornada. Fueron incrementando su renta hasta hacerse con la victoria.

Superaron por 24.6 segundos a Diego Ruiloba y Ángel Vela (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) y por 1:15.8 a Sergi Pérez y Axel Coronado (Toyota). EFE

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