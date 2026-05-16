3-1. El Barcelona resuelve la final en la primera parte

Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- El Barcelona se proclamó campeón de la de Copa de la Reina por tercera vez consecutiva al vencer por 3-1 al Atlético de Madrid este sábado en el Estadio de Gran Canaria ante 26.093 espectadores, lo que supone un nuevo récord de asistencia en una final de esta competición.

El equipo azulgrana, que ya acumula doce títulos de Copa, cumplió el pronóstico que le daba como favorito y plasmó su superioridad en la primera parte con goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo, ventaja que redujo Boe Risa para las rojiblancas tras el descanso.

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Pere Romeu, técnico del equipo azulgrana, no se guardó a ninguna de sus titulares para la inminente final de la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon, el próximo día 23 en Oslo, y sus futbolistas cumplieron sobre el césped del Estadio de Gran Canaria con una primera mitad disputada con un ritmo elevado.

El Atlético de Madrid optó por defender con una línea de cinco, pero no tapó bien las bandas, por donde Claudia Pina y Salma Paralluelo llevaron peligro de forma constante.

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Además, a las rojiblancas les faltó contraatacar con más presencia de jugadoras para culminar su plan y, aunque dispusiron de dos llegadas peligrosas, no llegaron a poner en aprietos a Cata Coll.

Claudia Pina, protagonista en la primera parte, abrió el marcador en el minuto 24 con un disparo con rosca dentro del área, tras encontrar un balón que la zaga colchonera no terminó de alejar. Fue el gol 23 de la jugadora azulgrana esta temporada.

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El segundo tanto del conjunto que actuó como local lo anotó Esmee Brugts, con un remate de cabeza en el área pequeña a centro de Vicky desde la derecha; un gol con cierto suspense, pues tuvo que ser revisado durante más de tres minutos por un posible fuera de juego que fue desestimado.

También hubo polémica con el tercer gol, anotado por Salma Paralluelo al cazar por bajo un balón suelto en el área, con la rojiblanca Andrea Medina tendida sobre el césped tras un saque de esquina.

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Al comienzo de la segunda parte el Barça siguió ejerciendo el dominio y estrelló el balón en el larguero en un remate de cabeza de Patri.

José Herrera, técnico tinerfeño del Atlético, movió el banquillo y su equipo redujo pronto la diferencia con el mejor gol de la noche, un potente remate de Boe Risa que entró a media altura aprovechando un despeje fallido de la zaga azulgrana.

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En el último tercio del choque el equipo madrileño intentó meterse en la final con otro gol, pero las mejores ocasiones volvieron a ser para un Barcelona que se encontró con las buenas intervenciones de Lola Gallardo, quien evitó una mayor diferencia en el marcador.

Tras este triunfo, el conjunto azulgrana se consolida como el gran dominador de la competición, con ocho títulos conquistados de las últimas once ediciones disputadas, y lleva a sus vitrinas su duodécimo trofeo copero, revalidando el éxito conquistado hace un año en Huesca ante el mismo rival, al que también derrotó por dos goles de diferencia (2-0).

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- Ficha técnica:

3. Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle (Marta Torrejón, min. 86), Aïcha Camara, María León, Brugts; Patri, Alexia Putellas (Clara Serrajordi, min. 61), Vicky (Schertenleib, min. 86); Paralluelo (Kika Nazareth, min. 61), Pajor y Pina (Aitana, min. 74).

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1. Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia Fernández (Rosa Otermín, min. 66), Xénia, Lauren, Menayo (Gio Garbelini, min. 57), Medina; Fiamma, Natalia (Bartel, min. 66), Boe Risa; Amaiur (Luany, min. 57) y Jensen (Chinchilla, min. 78).

Goles: 1-0, min. 23: Pina. 2-0, min. 31: Brugts. 3-0, min. 37: Paralluelo. 3-1, min. 58: Boe Risa.

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Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (Comité del País Vasco). Mostró tarjeta amarilla a Brugst, del Barcelona; y a Lola Gallardo, Natalia, Gio Garbelini, Fiamma y Rosa Otermin, del Atlético de Madrid.

Incidencias: Final de la 44 edición de la Copa de la Reina disputada en el Estadio de Gran Canaria ante 26.093 espectadores.

EFE

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