3-1. El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- El Barcelona ganó este sábado su duodécima Copa de la Reina y la tercera consecutiva tras derrotar por 3-1 al Atlético de Madrid en la final jugada en Las Palmas de Gran Canaria.

Claudia Pina, la neerlandesa Esmee Brugts y Salma Paralluelo adelantaron 3-0 al equipo azulgrana en la primera parte. La noruega Vilde Boe Risa acortó distancia para las rojiblancas en el 58. EFE

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