Espana agencias

101-83. El Baxi Manresa gana a placer y mete en serios problemas al Casademont Zaragoza

Guardar
Google icon

Manresa (Barcelona), 16 may (EFE).- El Baxi Manresa ganó a placer por 101-83 a un Casademont Zaragoza que se mete en serios problemas, en la zona baja de la clasificación, y que puede caer en puestos de descenso al término de la jornada.

El alero Álex Reyes, con 17 puntos anotados (cuatro triples), fue el máximo anotador del encuentro y pieza clave en la segunda mitad y fue el que dio tranquilidad a su equipo cuando los visitantes intentaron acercarse en el marcador.

PUBLICIDAD

Aunque el partido comenzó de manera igualada, rápidamente el Baxi Manresa impuso su ritmo de juego veloz para poner la primera ventaja en el marcador después de una buena acción ofensiva en transición de Marcis Steinbergs (13-9, min. 5).

Con el paso de los minutos, el Casademont Zaragoza mejoró sus prestaciones en ataque de la mano del recién incorporado Gabriel Olaseni, que estuvo muy bien bajo aros (17-16, min. 8).

PUBLICIDAD

El tramo final de primer cuarto se convirtió en un intercambio de canastas que dejó al Baxi Manresa por delante con un ajustado 23-21 en el luminoso del Nou Congost.

La situación no varió mucho en el segundo periodo, con un Baxi Manresa ligeramente superior en ambos lados de la pista, y tras un triple de Álex Reyes volvieron a coger una pequeña renta (35-31, min. 14).

Los catalanes intentaron romper el partido, pero en los aragoneses irrumpió la figura del exjugador local Devin Robinson, que con un contundente mate puso a los suyos con tan sólo tres puntos de desventaja (41-38, min. 18).

Antes del descanso, el Baxi Manresa materializó un pequeño parcial a favor que dejó el resultado en 46-41 a la media parte de un partido dominado por los locales, pero con un marcador que no reflejó dichas sensaciones.

En la reanudación, los de Diego Ocampo pusieron la sexta marcha en el acelerador gracias a unas buenas acciones ofensivas de Eli Brooks, y en tan sólo un minuto de segunda mitad se fueron hasta los diez puntos de ventaja (51-41, min. 21).

El Casademont Zaragoza, lejos de reaccionar, vio como los manresanos aumentaron la ventaja gracias a su juego rápido que dejó varias buenas jugadas de Agustín Ubal, que encendieron al público presente en el Nou Congost (58-44, min. 25).

Tras el parcial local, los de Joan Plaza despertaron y culminaron un parcial de 0-10 que rebajó notablemente la desventaja, aunque un último buen minuto de los catalanes dejó el marcador en 71-58 a la finalización del tercer cuarto.

En los últimos diez minutos de partido, el Baxi Manresa volvió a mostrar su mejor cara de la mano de un acertado Ferran Bassas desde el triple para poner tierra de por medio y provocar el tiempo muerto urgente en los visitantes (81-62, min. 33).

Los aragoneses ya no lograron rebajar notablemente la desventaja con un parcial y el Baxi Manresa confirmó una victoria plácida por 101-83 para sumar la victoria número 14 de la temporada en Liga Endesa y dejar al Casademont Zaragoza al borde del abismo.

.

-- Ficha técnica:

101 - Baxi Manresa (23+23+25+30): Bassas (8), Obasohan (15), Reyes (17), Knudsen (6), Oriola (12) -cinco inicial-; Akobundu (3), Duke (3), Ubal (9), Steinbergs (6), Olinde (11), Brooks (8) y Pérez (3).

.83 - Casademont Zaragoza (21+20+17+25): Spissu (16), Wright-Foreman (4), Yusta (14), Robinson (13), Dubljevic (6) -cinco inicial-; Bell-Haynes (10), Washington (-), González (1), Fernández (5), Olaseni (7), Rodríguez (7) y Traoré (-).

Árbitros: Jordi Aliaga, Jorge Martínez y David Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Oriola (min. 36) y al visitante Robinson (min. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.802 espectadores. EFE

jvs/apa

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unas 30.000 personas han participado en la celebración de los 150 años de Estrella Damm

Infobae

Jon Rahm firma una ronda de 67 golpes y presiona por el liderato

Infobae

0-1. Cristiano Ronaldo, sin título y sin gol

Infobae

Gauff: "No le pegué a la bola con suficiente convicción"

Infobae

3-1. El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas