101-83. El Baxi Manresa gana a placer y mete en serios problemas al Casademont Zaragoza

Manresa (Barcelona), 16 may (EFE).- El Baxi Manresa ganó a placer por 101-83 a un Casademont Zaragoza que se mete en serios problemas, en la zona baja de la clasificación, y que puede caer en puestos de descenso al término de la jornada.

El alero Álex Reyes, con 17 puntos anotados (cuatro triples), fue el máximo anotador del encuentro y pieza clave en la segunda mitad y fue el que dio tranquilidad a su equipo cuando los visitantes intentaron acercarse en el marcador.

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Aunque el partido comenzó de manera igualada, rápidamente el Baxi Manresa impuso su ritmo de juego veloz para poner la primera ventaja en el marcador después de una buena acción ofensiva en transición de Marcis Steinbergs (13-9, min. 5).

Con el paso de los minutos, el Casademont Zaragoza mejoró sus prestaciones en ataque de la mano del recién incorporado Gabriel Olaseni, que estuvo muy bien bajo aros (17-16, min. 8).

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El tramo final de primer cuarto se convirtió en un intercambio de canastas que dejó al Baxi Manresa por delante con un ajustado 23-21 en el luminoso del Nou Congost.

La situación no varió mucho en el segundo periodo, con un Baxi Manresa ligeramente superior en ambos lados de la pista, y tras un triple de Álex Reyes volvieron a coger una pequeña renta (35-31, min. 14).

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Los catalanes intentaron romper el partido, pero en los aragoneses irrumpió la figura del exjugador local Devin Robinson, que con un contundente mate puso a los suyos con tan sólo tres puntos de desventaja (41-38, min. 18).

Antes del descanso, el Baxi Manresa materializó un pequeño parcial a favor que dejó el resultado en 46-41 a la media parte de un partido dominado por los locales, pero con un marcador que no reflejó dichas sensaciones.

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En la reanudación, los de Diego Ocampo pusieron la sexta marcha en el acelerador gracias a unas buenas acciones ofensivas de Eli Brooks, y en tan sólo un minuto de segunda mitad se fueron hasta los diez puntos de ventaja (51-41, min. 21).

El Casademont Zaragoza, lejos de reaccionar, vio como los manresanos aumentaron la ventaja gracias a su juego rápido que dejó varias buenas jugadas de Agustín Ubal, que encendieron al público presente en el Nou Congost (58-44, min. 25).

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Tras el parcial local, los de Joan Plaza despertaron y culminaron un parcial de 0-10 que rebajó notablemente la desventaja, aunque un último buen minuto de los catalanes dejó el marcador en 71-58 a la finalización del tercer cuarto.

En los últimos diez minutos de partido, el Baxi Manresa volvió a mostrar su mejor cara de la mano de un acertado Ferran Bassas desde el triple para poner tierra de por medio y provocar el tiempo muerto urgente en los visitantes (81-62, min. 33).

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Los aragoneses ya no lograron rebajar notablemente la desventaja con un parcial y el Baxi Manresa confirmó una victoria plácida por 101-83 para sumar la victoria número 14 de la temporada en Liga Endesa y dejar al Casademont Zaragoza al borde del abismo.

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-- Ficha técnica:

101 - Baxi Manresa (23+23+25+30): Bassas (8), Obasohan (15), Reyes (17), Knudsen (6), Oriola (12) -cinco inicial-; Akobundu (3), Duke (3), Ubal (9), Steinbergs (6), Olinde (11), Brooks (8) y Pérez (3).

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.83 - Casademont Zaragoza (21+20+17+25): Spissu (16), Wright-Foreman (4), Yusta (14), Robinson (13), Dubljevic (6) -cinco inicial-; Bell-Haynes (10), Washington (-), González (1), Fernández (5), Olaseni (7), Rodríguez (7) y Traoré (-).

Árbitros: Jordi Aliaga, Jorge Martínez y David Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Oriola (min. 36) y al visitante Robinson (min. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.802 espectadores. EFE

jvs/apa