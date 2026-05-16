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1-2. Las Palmas frena a un Almería sin acierto y afianza sus aspiraciones de ascenso

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Almería, 16 may (EFE).- La UD Las Palmas frenó la progresión en casa de un Almería sin acierto al ganar 1-2 a un rival directo que, pese a todo, sigue en la lucha por acabar segundo y lograr el ascenso directo, en un partido en el que los grancanarios fueron mucho más efectivos y afianzan sus aspiraciones de luchar por subir a Primera.

El conjunto andaluz llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro, acumuló llegadas y dispuso de ocasiones para adelantarse, sobre todo en una primera mitad que dominó por completo, pero volvió a penalizarle su falta de pegada. Mientras, Las Palmas supo resistir y terminó llevándose el triunfo ante un Almería que nunca halló el premio a su tesón.

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El técnico local, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', apostó por el mediocentro portugués André Horta, en lugar del senegalés Dion Lopy, y el Almería ganó presencia en la medular y una salida más vertical, justo lo que buscaba un equipo que salió decidido a ganar sin especular.

Ese ímpetu se tradujo en una ocasión clarísima en el primer minuto, con una acción nacida en un envío largo de Muñoz que terminó en los pies de Sergio Arribas, cuyo zurdazo se marchó cerca de la escuadra de Horkas.

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La respuesta de Las Palmas, que quiso bajar el ritmo y controlar el tiempo del partido, no tardó en llegar, cuando a los 3 minutos Miyashiro remató sin éxito ante el gol. El choque entró en una fase de intercambio de llegadas, con el Almería pisando más campo rival y con Arribas y Baptistao como principales argumentos, pero sin precisión en los últimos metros.

El Almería mantuvo su insistencia y Horta volvió a ser clave para acelerar el juego y generar profundidad, mientras Las Palmas se protegía con muchos hombres por detrás del balón. La ocasión más clara llegó en el 20 con un disparo de Muñoz a un palo y después lo intentaron Embarba y también Arribas, frente a un rival que aguardaba salir a la contra.

Tras el descanso, La Palmas dio un paso adelante, Miyashiro avisó en el minuto 47 con un disparo que obligó a intervenir a Andrés Fernández y Estanis no acertó en el córner posterior. Respondió el Almería con un centro de Arribas que cabeceó mal Embarba, en tanto que el visitante Manu Fuster, en el 56, desaprovechó una pérdida local al rematar fuera.

El partido se rompió en cuestión de segundos, con ocasiones claras en ambas áreas pero sin consecuencias, hasta que sobre la hora de juego, tras pelear Miguel de la Fuente un balón, superar a rivales y asistir a Arribas, éste tiró a gol y el rechace de Horkas lo convirtió Embarba en el 1-0, un tanto que fue validado tras la revisión del VAR.

Sin embargo, el Almería dio un paso atrás en el tramo final, cedió terreno y permitió que Las Palmas creciera hasta lograr la remontada, gracias a los goles de Clemente, al aprovechar una acción a balón parado en el minuto 79, y al gaditano Pejiño, quien sólo dos después hizo el tanto de un valioso triunfo que aumenta la moral de los amarillos.

- Ficha técnica:

1 - Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzocic (Melamed, m. 84), Horta (Baba, m. 70); Baptistao (Arnau, m. 70), Arribas, Embarba (Morcillo, m. 82), Miguel (Thalys, m. 74).

2 - Las Palmas: Horkas; Park (Herzog, m. 67), Mármol, Suárez (Pezzolesi, m. 74), Clemente; Miyashiro (Viera, m. 67), Kirian, Amatucci, Fuster; Jesé, Estanis (Pejiño, m. 74).

Goles: 1-0, M.61: Embarba. 1-1, M.79: Clemente. 1-2, M.81: Pejiño.

Árbitro: Bastard Severa (C. Balear). Expulsó al local Bonini por doble amarilla (m.58 y m.98). Amonestó por parte del Älmería a Luna (m.84) y al visitante Estanis (m.48).

Incidencias: Partido de la cuadragésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el UD Almería Stadium. EFE

jmt/cc/ism

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EFE

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