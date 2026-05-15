Marta Torrejón apela a centrarse en sí mismas para compensar el deseo colchonero de ganar

Las Palmas de Gran Canaria, 15 may (EFE).- La defensa del FC Barcelona Marta Torrejón ha abogado este viernes, en la previa de la final de la Copa de la Reina que disputan contra el Atlético de Madrid, a centrarse en sí mismas y en su juego para poder contrarrestar el deseo que tendrán las rojiblancas de ganar el único título por el que pelean esta temporada.

En la rueda de prensa previa a este choque, que tendrá lugar este sábado a las 20.00 hora canaria en el estadio de Gran Canaria, la segunda capitana blaugrana ha insistido en que el rol de favoritas se lo ponen más los medios que ellas mismas, y ha recordado que las finales se juegan en 90 minutos en los que nada de lo que ha pasado hasta entonces importa.

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"Al final, es una final, ellas aprovecharán sus oportunidades como nosotras haremos con las nuestras", ha remarcado Torrejón, quien ha señalado que después de los muchos partidos disputados contra el Atlético de Madrid esta temporada, han analizado bien cuáles son sus puntos fuertes.

También ha hablado sobre las dos semanas que tiene por delante el Barça, con esta final de la Copa de la Reina y la de Liga de Campeonas que aguarda para el próximo fin de semana: "El equipo es ambicioso, bien lo sabéis, y son semanas especiales, con un nerviosismo especial".

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Eso sí, ha asegurado que se encuentran plenamente enfocadas en este torneo del KO, que es el "primer paso" y un buen punto de toque para preparar, ante "un gran rival", esa final de Liga de Campeonas contra el Olympique de Lyon francés.

Después de haberlo ganado todo con el FC Barcelona, Torrejón ha reconocido que eso es algo que "no se normaliza" y valora "muchísimo" cada uno de los títulos que ha conseguido con la elástica blaugrana y con sus compañeras.

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"Evidentemente no es fácil lo que estamos haciendo, es fruto de mucho trabajo, de mucha humildad, de darte cuenta cuando no llegabas a ganar títulos, o a llegar a finales, qué es lo que faltaba. Y lo hemos conseguido", ha explicado para después apuntar que son muchos los niños y niñas que les miran y tienen en nombres como el de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí a sus referentes. EFE

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(foto)