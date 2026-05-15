Los expresidentes Chaves y Griñán asisten al mitin de cierre de campaña del PSOE

Sevilla, 15 may (EFE).- Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán han acompañado en Sevilla a la candidata del PSOE a la Presidencia de Andalucía, María Jesús Montero, en el último mitin de los socialistas en la campaña electoral que termina este viernes para las elecciones del 17 de mayo.

El mitin, que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital andaluza y ha congregado a unas 3.500 personas, según la organización, ha servido para reunir a los dos expresidentes que fueron condenados por el caso de los ERE, absueltos después por el Tribunal Constitucional, y que ahora esperan una nueva revisión del caso.

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El PSOE cierra así la campaña para las elecciones del 17 de mayo con un "mitin-fiesta" al que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han estado ausentes la expresidenta Susana Díaz, quien tenía un acto electoral en otra provincia, han explicado fuentes del PSOE.

Tampoco ha asistido el que fuera primer presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, quien se encuentra delicado de salud, añaden, pero sí ha acudido al acto la exdiputada Carmen Romero.

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El cierre de campaña de la candidata, María Jesús Montero, ha tenido como público al diputado Alfonso Rodríguez Gomez de Celis, la candidata por Jaén, Ángeles Férriz, la histórica socialista Amparo Rubiales, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que ha abierto las intervenciones.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Rodríguez; Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, y María Márquez, vicesecretaria general de los socialistas andaluces han arropado también a Montero en el mitin.

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El acto, han señalado desde la organización, se ha planteado como el colofón de una campaña que ha girado en torno a la defensa de los servicios públicos y que se ha marcado el reto de movilizar a los votantes del PSOE que sí participaron en las generales de 2023, lo que da sentido a la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en hasta cuatro mítines estas dos semanas. EFE

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