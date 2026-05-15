El Gran Teatre del Liceu acoge la gala de entrega de los Premios 'Ópera XXI'

Barcelona, 15 may (EFE).- El Gran Teatre del Liceu acoge la noche de este viernes la gala de entrega de los Premios Ópera XXI, que celebran la excelencia lírica, en un acto dirigido por Joan Anton Rechi y que contará con las actuaciones de los artistas galardonados.

La ópera 'Benjamin a Portbou', de Antoni Ros-Marbà, que pudo verse en el coso barcelonés, recibirá el premio a la mejor propuesta lírica contemporánea, mientras que la nueva coproducción de 'El cuento del zar Saltán', del Teatro Real de Madrid, se llevará la distinción a la mejor nueva producción.

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La dirección de escena de Àlex Ollé al frente de 'Lady Macbeth', de Dmitri Shostakóvich, es la distinguida en la categoría de dirección de escena, y Alfons Flores recibirá el premio al mejor diseño de escena, también por esta producción.

Por otra parte, el premio a la Dirección Musical ha recaído en Gustavo Gimeno por su trabajo en 'Eugene Oneguin', de Chaikovski, en el Teatro Real.

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El tenor canario Jorge de León y la soprano aragonesa Sabina Puértolas son los distinguidos como mejores cantantes de la pasada temporada en estos galardones.

A De León se le reconoce por su interpretación del rol de Radamés, en 'Aida', de Verdi, en las temporadas de Málaga, Teatro Cervantes, en marzo de 2025, y en la Ópera de Oviedo, en diciembre de 2024; por el rol de Calaf en la 'Turandot', de Puccini, del Teatro de la Maestranza, noviembre de 2024, y por el papel principal de la ópera 'Otello', de Verdi, que interpretó en ABAO Bilbao Opera.

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Sabina Puértolas es distinguida por su interpretación de 'Anna Bolena', de Donizetti, en la Ópera de Oviedo, en septiembre de 2024; por 'Marina', de Emilio Arrieta, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en octubre de 2024, y por su interpretación de Violetta en 'La traviata', de Verdi, en el Real en julio de 2025.

El premio a la mejor artista extranjera, por su "contribución especial" a la lírica en España durante la anterior temporada, es para Nadine Sierra por sus interpretaciones en 'La traviata', 'La sonnambula' y 'West Side Story', en el Liceu.

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El premio al mejor cantante joven ha recaído en el bajo Manuel Fuentes por su participación en el programa doble de 'L'heure espagnole' y 'Gianni Schicchi', en el Palacio de las Artes Reina Sofía.

En el apartado de las categorías destinadas a premiar el valor técnico y creativo de los profesionales en los escenarios españoles, los premios reconocen el trabajo del iluminador Felipe Ramos, a la figurinista Ana Garay y al videocreador Pedro Chamizo.

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El premio a la mejor iniciativa de difusión de la lírica es para la Compañía Infantil Residente de la Ópera de Oviedo, La Federica, formado por niñas y niños de entre 6 y 15 años.

Asimismo, ha sido galardonada la recuperación de 'El gitano por amor', de Manuel García, rescatada por el Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), que abrió en septiembre de 2024 la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga.

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El jurado de esta edición está formado por Gonzalo Alonso, Maricel Chavarría, José Luis Jiménez, Alejandro Martínez, Pablo Meléndez-Haddad, Javier Pérez Senz, Pablo L. Rodríguez, Justo Romero, Victoria Stapells, Fernando Sans Rivière y Ana Vega Toscano.

Ópera XXI reúne a los 26 teatros, temporadas y festivales de ópera estables más importantes de España. EFE

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