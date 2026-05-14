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Ponsarnau: "Hemos creído y por eso hemos ganado"

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Bilbao, 14 may (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, destacó que la clave de la victoria frente al Real Madrid (82-82) es que "en los malos momentos" sus jugadores "han creído" en sus posibilidades de derrotar al líder de la Liga Endesa.

"Hemos cometido algún error de concentración y quizás debimos estar más hábiles en alguna cosa, pero estoy contento de que el equipo ha tenido energía", destacó el técnico de los 'hombres de negro' tras el partido ante las cámaras de Dazn.

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"A lo mejor en algún momento nos ha faltado un poquito de dureza, pero sí tuvimos energía, hemos creído y por eso hemos ganado el partido", añadió el técnico catalán antes de ponderar el gran partido completado por Tryggvi Hlinason (22 puntos, 7 rebotes, 3 tapones y 7 mates para 29 de valoración).

"Había una situación con Lyles de 'cinco' que para Tryggvi es una dificultad, pero ha estado listo para adaptarse y dominamos el rebote y encontramos puntos", añadió el técnico catalán.

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"Ahora nuestro objetivo es quedar en la mejor situación posible para que nuestra competición en Europa pueda ser la mejor que podamos. Pero los 'playoff' son una posibilidad matemática y el Surne Bilbao quiere salir a ganar todos los partidos", concluyó Ponsarnau. EFE

ibn/asc

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